開放「3族群」免評巴氏量表 勞動部初估新增2萬多名移工

衛福部、勞動部今邀集民團、醫療及長照專家召開「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，決議放寬讓使用長照服務的長照對象、確診失智症者、身心障礙者3類族群，預計將有60萬人受惠。勞動部次長陳明仁指出，就勞動部內部評估，初估將新增2至3萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法令，最遲年底就能上路。

衛福部指出，今天諮詢會議主要就已接受長照服務需求評估、經臨床失智評估量表診斷，以及特定身心障礙重度等級以上免評項目進行討論，初步決議的放寬對象包括，自核定長照服務日起，使用照顧服務持續6個月以上；經一名神經科或精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上(CDR=1以上)；以及原特定身心障礙重度等級以上免評項目，將失智症放寬至輕度，肢體障礙及罕見疾病不限病症，並增加呼吸器官失去功能障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能障礙程度達中度以上兩類別。

勞動部次長陳明仁說，今天會議放寬的三大族群，就使用長照系統一段時間的失能者，若想回過頭來聘雇家庭看護工，就不用重新走一遍巴氏量表評估，以及失智評估量表CDR＝1以上也適度放寬，身心障礙免評項目則新增吞嚥困難、呼吸器官失去功能重度等。

他強調，衛福部初估將新增60萬人符合申請資格，但不代表這60萬人全部都會申請聘僱移工，且目前也尚未確認這60萬人是否涵蓋已經在聘僱看護工的20多萬人，而就勞動部內部初步評估，這次放寬3類族群，將新增2到3萬名人聘請家庭看護工。

針對會中有NGO擔心人力供給不足，陳明仁認為，並非所有符合聘雇家庭看護工資格的家庭都會使用移工，還是有很多人會依照自身需求選擇長照體系，這次放寬的，是為了讓那些有夜間照顧等長照資源cover不到的案家，也能獲得協助。

他指出，本國籍看護有既定市場、居服員現階段人力也持續不夠，就是因為本國籍無法滿足需求，長照家庭才走向使用移工，這次放寬聘雇外籍看護工條件，不是要搶長照資源，將需求導向移工，主要是為了補實現有長照不足之處，務實地面對案家需求。