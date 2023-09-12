把握夏天尾巴！好天氣剩周三 這日天氣最差恐各地有雨

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聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。示意圖。本報資料照
夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。示意圖。本報資料照

夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。今晚嘉義以南仍有局部大雨發生機率，不過連日雨勢入夜起減緩。未來一周，明天天氣相對好，各地多雲到晴為主；周四起東半部轉雨，周日則天氣最差、雨量最多，各地都有降雨機率，直到下周二雨勢趨緩。

中央氣象局傍晚發布大雨特報，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島有局部大雨發生機率，影響至今晚。另外，針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，預估持續至今晚6時30分，慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水及低能見度。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，今天最大降雨量為屏東高樹，時雨量達55毫米，預估入夜後，近日中南部雨勢趨緩。

他說，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴為主；午後南部地區、各地山區雷陣雨。

周四至周五，東邊低壓在靠近台灣逐漸減弱、消散，預估迎風面有零星雨勢，各地多雲到晴為主；花東、恆春半島零星降雨，午後南部地區、各地山區雷陣雨。

周六南方水氣增，東半部、恆春半島局部短暫陣雨；西半部多雲到晴為主，午後中南部地區、各地山區雷陣雨。

周日至下周一，天氣轉差，南方低壓帶靠近台灣西南海域，南部、東半部、各地山區全天短暫陣雨或雷雨；中部以北平地午後雷陣雨為主。

下周二雨勢趨緩，環境吹偏東風，只有迎風面的東半部局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴、午後雷陣雨。

溫度方面，曾昭誠說，接近夏天尾聲，雖仍可能有高溫出現機率，但酷熱程度趨緩，各地早晚轉涼，普遍低溫23至24度、普遍高溫31度至33度。

高溫 嘉義 雨量

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