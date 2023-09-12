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怕買錯心驚驚？台農進口蛋誤標效期 教你一招識別本土蛋

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
超思進口巴西雞蛋爭議不斷，今（12）日再爆台農蛋品誤標效期。示意圖。記者許正宏／攝影
超思進口巴西雞蛋爭議不斷，今（12）日再爆台農蛋品誤標效期。示意圖。記者許正宏／攝影

超思進口巴西雞蛋爭議不斷，今天再爆台農蛋品誤標效期。桃園市法制局今天雖未接獲消費者買到問題進口蛋，但下午仍與衛生局前往賣場超市進行預防性稽查，預計明天開始清查全市洗選蛋工廠有無使用進口蛋情形。至於如何辨識本土蛋與進口蛋？外包裝產品來源，一定要看清楚。

法務局指出，台農誤標進口蛋效期消息今天中午傳出，由於時間緊迫，初步只針對人潮眾多的桃園、中壢2區賣場和超市稽查，結果未發現誤標效期或販售進口蛋情況，明天將有更進一步清查行動，將針對轄內洗選蛋工廠進行清查，查驗有無標記確實。

法務局消保官表示，市面上販售蛋品均有產品來源，是否為進口蛋，外包裝一目了然，有標示畜牧場的通常是本土蛋，進口蛋則是標示來源國。目前未接獲民眾反映買到問題蛋，民眾若有消費問題，可於上班時間撥打消費者服務專線1950諮詢。

桃園市法制局與衛生局今天下午前往賣場、超市稽查雞蛋。圖／桃園市法治局提供
桃園市法制局與衛生局今天下午前往賣場、超市稽查雞蛋。圖／桃園市法治局提供
桃園市法制局與衛生局今天下午前往賣場、超市稽查雞蛋。圖／桃園市法治局提供
桃園市法制局與衛生局今天下午前往賣場、超市稽查雞蛋。圖／桃園市法治局提供

桃園 超市 賣場 雞蛋

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