格蘭利威打造全台首座3D裸視快閃吧！「三立方」用7米巨幕獻上立體感官震撼

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「三立方」首先由挑高7米的3D裸視巨幕，揭開在浩瀚宇宙中漂浮的格蘭利威12年首席三桶酒瓶。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），再度為國內威士忌愛好者開創出品飲新高度，這次攜手屢獲國際設計大獎、六度參與金曲及金馬設計的視覺團隊MixCode，打造出全台首座3D裸視快閃酒吧「三立方」。透過7米高度巨型螢幕，呈現3D裸視影像，將獨獻台灣的「格蘭利威12年首席三桶」的美妙風味，完整轉譯為一場令人震撼的立體感官饗宴。繼首站台北微風信義之後，格蘭利威「三立方」感官酩境將於9月21日起來到台中，邀請中部地區的朋友，親身體驗這終生難得的感官震撼。

林鮭魚對「格蘭利威12年首席三桶」中美妙的台灣百花蜜、土鳳梨風味，十分傾心。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威12年首席三桶」由投身威士忌產業40餘年的首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），為台灣人的味蕾匠心打造，開創出「黃金三桶新製序」——以美國橡木桶完整熟陳12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分則轉桶至初次裝填波本桶過桶，留下一部分酒液，繼續在美國橡木桶熟陳，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐美的滑順細緻口感。

首席釀酒師艾倫・溫徹斯特透過新創三桶勾兌工法，將台灣獨有的牛奶糖、台灣龍眼乾、台灣百花蜜、土鳳梨等風味元素，以「格蘭利威12年首席三桶」重新演繹，凝鍊出以台灣多元文化為底蘊的醇韻美學。

獨獻台灣的「格蘭利威12年首席三桶」，洋溢熱帶水果氣息。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這次活動便以獲得台灣品酩家高度青睞的專屬酒款「格蘭利威12年首席三桶」為創作核心，影像內容自浩瀚宇宙中漂浮的「12年首席三桶」酒瓶出發，接著被3顆不同的橡木酒桶環繞、運行，最終結合為一，炸裂出層次豐富的繽紛風味奇境，在舌尖上綻放出飽滿的熱帶果香，並奪得2023年IWSC國際烈酒金獎榮耀。有著如絲緞般滑順口感的「12年首席三桶」，也幻化為台灣地圖，象徵為台灣量身打造的真心誠意。威士忌酒液最終奔騰湧入，帶來強烈視聽震撼，舉杯的手伸出螢幕邊界，用最華麗激昂的方式，向台灣的威士忌愛好者致敬。

格蘭利威「三立方」感官酩境全台首創3D裸視動態行動酒吧。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了視聽感官上的震撼，格蘭利威「三立方」感官酩境更在味蕾體驗方面下足功夫。現場不但請到連續三年蟬聯「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」的「Bar Mood」主理人特製酒單，更請到榮獲義式冰淇淋世界巡迴賽肯定的「蜷尾家義式冰淇淋」，以「12年首席三桶」的風味為靈感，將酒液中的焦糖風味，幻化為台灣人熟知的古早味布丁風味，搭配熱帶果香醬汁，呼應三桶的豐富口感層次。

現場可免費享受與蜷尾家聯名的客製冰淇淋（左），並付費品飲三款精彩調酒。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

消費者只要現場加入保樂力加酩家沙龍LINE官方帳號，即可免費享受「12年首席三桶」的純飲或Highball試飲體驗；完成社群媒體拍照打卡活動，更可獲得蜷尾家聯名客製冰淇淋一支。

在付費酒單方面，除格蘭利威獨獻台灣系列、奢創高年份系列，皆提供單杯品飲外；榮獲世界調酒大賽兩項單項冠軍的「Bar Mood」主理人，更以「12年首席三桶」的標誌風味為藍本，將美國橡木桶、蘭姆桶與波本桶所帶來的氣息自由拆解、任意組合，爲格蘭利威「三立方」感官酩境獨家創作出「熱帶島嶼」、「台灣味」、「三重奏」三款精彩調酒，全台灣只有在活動現場才能夠喝得到。

黃信赫對「格蘭利威12年首席三桶」加入熱帶水果、洛神、檸檬的調飲「熱帶島嶼」愛不釋手。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來到格蘭利威「三立方」感官酩境，不但能夠親身感受7米巨型螢幕所帶來的立體視聽震撼，更能在國際級調酒師的加持下，享受格蘭利威「12年首席三桶」在味覺上的極致饗宴，在聽覺、視覺、味覺三方面，都能夠充分感受到酒液中奔放的熱帶果香，在豐富而多層次的感官盛宴下，相互碰撞出令人意想不到的美妙夏日火花。

格蘭利威品牌大使、林鮭魚、Henry（左起）在格蘭利威「三立方」感官酩境，享受美好午後時光。 圖／格蘭利威 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎格蘭利威「三立方」感官酩境 台中場活動資訊

．營業時間：2023年9月21日起，至10月1日止，週一至週五17:00至 22:00，週六與周日14:00至22:00

．活動地點：台中三井LaLaport購物中心 南館迎賓口（台中市東區進德路600號）

．活動內容：消費者只要加入保樂力加酩家沙龍官方Line好友，即可品酩格蘭利威12年首席三桶純飲或highball一杯；完成社群媒體拍照打卡活動，更可獲得蜷尾家聯名客製冰淇淋一支。現場更販售格蘭利威「獨獻台灣」系列、「奢創高年份」系列單杯品飲，以及Bar Mood聯名款客製調酒3款

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