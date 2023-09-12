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流感疫情連3周增溫 疾管署盼公費疫苗開打後漸趨緩

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，預期流感疫情未來四周會持續緩慢上升。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，預期流感疫情未來四周會持續緩慢上升。記者李青縈／攝影

流感疫情連3周增溫，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，預期流感未來四周會持續緩慢上升，希望10月2日流感疫苗開始接種後可以漸漸趨緩。另，防疫醫師蘇家彬說，重症個案包含1例為未滿10歲男童，目前因為肺炎併發症目前仍在加護病房治療中。

上周新增39例流感併發重症（25例A型H1N1、13例A型H3N2、1例A型未分型），年齡介於未滿10歲至100多歲，發病日介於8月23日至9月8日，其中34例具慢性病史，34例未接種本季流感疫苗；另新增11例死亡（9例A型H1N1、2例A型H3N2），年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於7月1日至8月30日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

蘇家彬表示，流感重症包含兩例未滿10歲的男童及女童，其中男童有先天性的神經肌肉疾病、心血管疾病，因為肺炎併發症目前仍在加護病房治療中，另外一位女童已經出院。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次達8萬8323人次，近期呈上升趨勢，已經連續三周上升。近四周合約實驗室分離以流感病毒為多，目前A型H1N1及H3N2於社區共同流行。

本流感季自去年10月1日起截至今年9月11日流感併發重症病例累計664例（以432例A型H1N1及215例A型H3N2為多），年齡層以65歲以上長者為多(占52%)，83%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡149例(以111例A型H1N1及33例A型H3N2為多)，74%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

曾淑慧提醒，流感疫情呈現上升趨勢，學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心因活動空間較為擁擠，易造成疾病的傳播，需特別注意防範。

請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請盡速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

門急診類流感就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供
門急診類流感就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供

流感疫苗 H3N2 慢性病

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