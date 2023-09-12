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反龍科三期擴建北上陳情 居民：不參納意見將衝總統府

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
反龍科三期擴建自救會今天北上至總統府陳情。記者胡瑞玲／攝影
反龍科三期擴建自救會今天北上至總統府陳情。記者胡瑞玲／攝影

因應台積電第三期擴廠需求，國科會竹科管理局擬徵收158.59公頃土地，但有9成、約138公頃為私人土地，約3000人受影響，引發當地民眾不滿，認為龍潭科學園區浮濫徵收，痛批根本是「土地掠奪計劃」。

反龍科三期擴建自救會今赴總統府前抗議，高喊「反對龍科徵收、守護美麗家園」，控訴龍科三期擴建不符合必要性、合理性、土地徵收要件。

龍潭科學園區面積約158.59公頃，當中有138.95公頃，將徵收私人土地，受影響戶數約160户、3000人，甚至要拆遷約有200多人的龍德國小，嚴重衝擊當地居民生活。

自救會長張乃元表示，竹科7月26日無預警召開徵收說明會，僅說本案要作為2奈米一下積體電路先進製程用地，粗略預期概括效應。

張乃元說，居民不是反對產業發展，但土地徵收讓居民恐慌，受影響的百年家族，不希望權益受損。

當地居民魏小姐表示，居民唯一要求就是龍科三期撤案，台積電要發展可以與其他工業區協商，而非豪奪他們的土地，痛批政府幫台積電公然搶劫。

政大地政系教授徐世榮指出，依照土地徵收的法定程序，要先有「興辦事業計畫」，後續進入環評、都市計畫，最後再徵收土地，但現今竹科連興辦事業計畫都沒有，缺乏合理性。

自救會執行長陳宗賢表示，今天陳情後，若政府仍不願參納意見，揚言「帶著鄉親衝進總統府」。

台積電 自救會 土地徵收

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