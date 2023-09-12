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中秋及國慶連假國5壅塞 行車時間估為平常日5至7倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國慶連續假期國5替代道路。圖／高公局提供
國慶連續假期國5替代道路。圖／高公局提供

中秋及國慶連假將至，宜花東地區為國內旅遊熱門景點，高速公路局研判，各路段尖峰車速將低於每小時40公里，行車時間恐為平常的5至7倍，建議用路人可改行駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙、北向建議改走台9線，以避開壅塞車潮。

高公局表示，連假期間往東部地區旅遊車潮將於國5湧現，造成尖峰時段壅塞回堵，建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。同時高公局於國5持續實施多項大客車優先通行措施，讓搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，建議民眾可多加利用以節省時間。

高公局指出，依大數據資料研判，國5於中秋節連假前一日9時至24時、首日5時至16時與第2日6時至15時南向南港系統至頭城路段，以及第2日11時至24時與收假日9時至21時北向宜蘭至坪林路段，車速將低於每小時40公里；至於國慶日連假則於連假前一日9時至24時、首日5時至16時與第2日6時至15時南向南港系統至頭城路段，以及第2日13時至24時、第3日10時至24時與收假日9時至20時北向宜蘭至坪林路段，車速將低於每小時40公里。

高公局呼籲，用路人行車前妥為檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，避開尖峰日之塞車時段。

中秋節連續假期國5替代道路。圖／高公局提供
中秋節連續假期國5替代道路。圖／高公局提供

連假 中秋節 塞車 國慶 高速公路

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