日月潭萬人泳渡9月24日登場 2.5萬人報名交通嚴格交管

2023第41屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動，將於9月23、24日登場，今年有2.5萬人報名參加，南投縣府公告當天的交通管制措施，其中24日清晨6時起至活動結束，所有車輛採單向依順時鐘方向行駛環潭公路，主辦單位更安排三條日月潭泳渡接駁專車路線，籲請參與泳渡民眾及遊客配合，遵守管制路段與時間，維持交通順暢。

南投縣政府表示，9月23日下午3時起至24日萬人泳渡活動結束，日月潭朝霧碼頭前廣場（碼頭停車場淨空）、台21線60K+500至64K+300（中山路2線道）路段、台21甲線（中正路）青年活動中心至往潭南三岔路口路段，禁止路邊停車，伊達邵地區除公務車輛、緊急救護車輛及工作人員車輛外，其他車輛禁止進入；活動當天魚池國中至九龍口道路外側（包含對向車道）開放停車，但魚池國中前至喝喝茶加強取締請勿停車於此處。

9月24日6時至活動結束，所有車輛依順時鐘方向行駛環潭公路（台21線61K+800朝霧碼頭入口至台21線68K頭社派出所前及台21甲線0K九龍路口至台21甲線2K+100孔雀園路段除外）、禁止所有車輛由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛、禁止所有車輛由台21線中山路、中正路口（九龍路口）往水社方向行駛、禁止所有車輛由瑪蓋旦街經文化街往中正路方向行駛。