百里巡航蘭陽媽祖文化節22日登場 50個點心站吃飽喝足

近百公里海、陸巡航遶境的蘭陽媽祖文化節即將在22日起一連舉行3天，今年首度邀請縣內外遊客搭乘賞鯨船跟媽祖一起出海巡航，開放600個名額很快額滿。縣政府歡迎民眾加入陸上巡航遶境，沿途設有50個站點提供點心小吃，方便民眾隨時加入行腳行列。

宜蘭縣舉辦「蘭陽媽祖文化節」是全國唯一兼具海上及陸上巡航繞境的宗教節慶，縣政府民政處今天在縣務會議說明媽祖節活動內容，處長吳志宏表示，活動有四大主軸，包括乘風海上、行腳蘭陽、鑽轎腳消災厄、平安符送平安。

今年共有77艘漁船及賞鯨船訂於22日上午8時從蘇澳鎮的南方澳漁港啟航；比較特別的是以往搭乘船隻海巡的多是在地宮廟、相關單位行政首長及村里長等人，此次開放600個名額給縣內外民眾報名，可以一起上船出海共襄盛舉，縣內民眾搭船350元，縣外民眾搭船含住宿5天4夜888元，一開放沒多久馬上額滿，很受歡迎。

海上巡航部分，從南方澳漁港出海到頭城鎮烏石港碼頭，全長約60幾公里，在烏石港下船後展開陸巡遶境3天2夜，長約30幾公里，最後返回南方澳出發地點的南天宮；此外海陸遶境沒有經過的鄉鎮，包括員山鄉、三星鄉、壯圍鄉及五結鄉，採取媽祖車巡方式遶境祈安。