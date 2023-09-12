打造明德水庫陸海空域觀光特區 國慶連假活動將登場

苗栗縣政府與交通部觀光局等單位打造明德水庫全新品牌形象「水漾明湖」，繼8、9月在海棠島、日新島推出魯冰花及市集主題活動後，下一波在國慶連假將推出健走、水陸域活動，預告明德水庫景區未來將成為陸、海、空域兼具的動力特區，總計將投入逾10億元「軟硬兼施」，重塑老水庫的觀光新風貌。

苗栗縣文化觀光局指出，明德水庫在民國50、60年代曾是台灣四大水庫之一，縣府爭取交通部觀光局核定經費，打造「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」，開發陸、水、空遊憩活動。

文觀局指出，國慶連假主題活動，其中10月7日下午2點至晚上8點將辦客家擂茶DIY及市集、現場演出，8日上午辦環湖健行，讓遊客 沿日新島、大壩等區域環湖一周，飽覽湖畔風光，並有闖關遊戲，闖關成功可兌換精美小禮，活動9月13日上午8點起至29日下午5點開放Accupass線上報名，報名費每人250元，限額1000名，完成闖關可兌換多項好禮，包含紀念T恤、運動毛巾、水漾明湖專屬宣導品、在地店家消費優惠券等，報名連結可參考文觀局官網或至Accupass搜尋「客家湖畔漫遊」。

10月9、10日上午8點至下午2點在海棠島辦水陸域活動，體驗SUP立槳、欣賞明德水庫秋日景色，活動將於9月13日上午8點起至25日下午5點開放Accupass線上報名，報名費250元（含水域體驗及餐點1份），每日限額200名，連結請可上文觀局網站，另外現場也將有動力彈跳設施，可欣賞湖畔風光並模擬跳島樂趣。

縣長鍾東錦為這波觀光行銷活動宣傳，他強調明德水庫推動陸、海、空域兼具的觀光動力特區，「陸」將開闢環湖自行車道、「空」將建置空中纜車索道、「海」規畫在海棠島周邊7公頃推動水域活動，爭取農田水利暑支持引活水，即使乾旱也不致因缺水無法遊憩，總計將投入10億元，要讓水庫恢復數十年前榮景。