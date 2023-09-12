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呂捷親撰「 老派日曆」嘖嘖募資上線！限量親簽500本搶先卡位
邁入第六年的《老派日曆》，2024 攜手歷史補教名師「呂捷」，由他每日親筆撰寫台灣史故事，帶你從澎湖環島一圈，暢談18 個縣市的美食景點、在地文化， 走訪寶島400 年來的發展歷程！嘖嘖募資正式上線，超早鳥75 折限時優惠開跑，跟著呂捷離家吃走環島去！
為感謝長期支持報時光與呂捷的粉絲們，特別準備限量500 本呂捷親簽紀念版老派日曆，數量有限，將按訂單順序出貨，請盡早搶先卡位！
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