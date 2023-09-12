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呂捷親撰「 老派日曆」嘖嘖募資上線！限量親簽500本搶先卡位

聯合新聞網／ 台北訊

邁入第六年的《老派日曆》，2024 攜手歷史補教名師「呂捷」，由他每日親筆撰寫台灣史故事，帶你從澎湖環島一圈，暢談18 個縣市的美食景點、在地文化， 走訪寶島400 年來的發展歷程！嘖嘖募資正式上線，超早鳥75 折限時優惠開跑，跟著呂捷離家吃走環島去！

為感謝長期支持報時光與呂捷的粉絲們，特別準備限量500 本呂捷親簽紀念版老派日曆，數量有限，將按訂單順序出貨，請盡早搶先卡位！

2024 老派日曆嘖嘖募資

▲「呂捷」親簽版《老派日曆》，限量500 本，請盡早搶先卡位！
▲「呂捷」親簽版《老派日曆》，限量500 本，請盡早搶先卡位！
▲《老派日曆》首次與歷史補教名師「呂捷」聯名合作，用他幽默詼諧的口吻，輕鬆認識台灣四百年來的發展歷程。
▲《老派日曆》首次與歷史補教名師「呂捷」聯名合作，用他幽默詼諧的口吻，輕鬆認識台灣四百年來的發展歷程。
▲呂捷每日親筆撰寫歷史小故事，帶你從澎湖環島一圈，深入理解各個城市的民俗節慶、特色美食、古蹟景點等，帶給你吃喝玩樂的旅遊靈感！
▲呂捷每日親筆撰寫歷史小故事，帶你從澎湖環島一圈，深入理解各個城市的民俗節慶、特色美食、古蹟景點等，帶給你吃喝玩樂的旅遊靈感！
▲自荷蘭人1624年來到台灣，2024這年將是「開台400年」！《老派日曆》精選超過 300 個老報紙版面，透過歷史新聞報導，精采重現寶島的開發軌跡！
▲自荷蘭人1624年來到台灣，2024這年將是「開台400年」！《老派日曆》精選超過 300 個老報紙版面，透過歷史新聞報導，精采重現寶島的開發軌跡！

老派日曆 呂捷

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