台鐵公司化首年估虧損近75億 虧損增幅逾6成

台鐵局明年1月轉型掛牌台鐵公司，據台鐵113年度預算書，預計全年虧損74.72億元，相較112年度虧損46.73億元，虧損增幅逾6成。台鐵表示，首年因調薪、提撥職工福利金及攤提資產折舊所致；但也坦言，運價長期無法反映實際成本，營運資金嚴重短缺，短期償債能力不足，利息負擔沉重。

根據台鐵113年度預算書，預計本年度營業總收入344.52億元、營業總指出419.44億元，虧損74.92億元。112年度營業總收入306.45億元、營業總指出353.17億元，虧損46.73億元。從本年度與去年度相比，虧損增幅28.19億元，增幅60.33%。

對於掛牌首年虧損增幅逾6成，台鐵表示，因明年調薪4%，支出增加約6億元；其次，公司成立時，依規定提撥資本額1.5%職工福利金約12億元。另外，過往台鐵部分資產未每年折舊，成立公司時依規定一併攤提，估明年折舊損失約10億元。

台鐵表示，台鐵因具公用特質，負社會服務任務，不以營利為目的，運價長期無法反映實際成本，致營運資金嚴重短缺，短期償債能力不足，利息負擔沉重；政府自111年度已編列預算，補貼台鐵服務路線與小站營運虧損、員工舊制退撫金及其衍生債務利息等，已讓台鐵未來舊制退撫金及其衍生債務利息負擔得以中止。

台鐵也提及，目前積極開展各項業務，但多元化運具競爭，尤以高鐵加入營運，長途運輸收入大幅流失已無法避免，將朝都會捷運及多角化經營，開創新機。

對於如何開闢財源，台鐵表示，在客運營運方面，西部持續推動捷運化通勤運輸服務，增設通勤車站，調整列車運轉時分，提供高密度列車班次輸運系統，強化與各運具轉運接駁，吸引各種旅次需求合作模式，達到無縫運輸。

其次，環島鐵路電氣化路網完成後，東線運能將可大幅提升，並可利用環島路網優勢，結合東部豐富觀光資源，提升觀光跨線旅次競爭力。另外，加強異業結盟，規劃套裝旅遊觀光業務， 增加離峰時段座位乘坐率。

貨運業務方面，在車站貨場空間及路線容量有餘裕，配合貨主需求加掛貨車或行駛專列，以達貨暢其流並增裕營收。

台鐵也表示，發展鐵道觀光旅遊，整合車隊、場域並結合鐵道資產文化，結盟異業研發特色商品；藉促參建設、都市更新及設定地上權等多元開發方式，選擇重點資產活化開發，開創財源。