快訊

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

高虹安現身說明5千萬豪宅爭議 再強調不辦跨年沒喬事空間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵公司化首年估虧損近75億 虧損增幅逾6成

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵局明年1月轉型掛牌台鐵公司，據台鐵113年度預算書，預計全年虧損74.72億元，相較112年度虧損46.73億元，虧損增幅逾6成。台鐵表示，首年因調薪、提撥職工福利金及攤提資產折舊所致；但也坦言，運價長期無法反映實際成本，營運資金嚴重短缺，短期償債能力不足，利息負擔沉重。

根據台鐵113年度預算書，預計本年度營業總收入344.52億元、營業總指出419.44億元，虧損74.92億元。112年度營業總收入306.45億元、營業總指出353.17億元，虧損46.73億元。從本年度與去年度相比，虧損增幅28.19億元，增幅60.33%。

對於掛牌首年虧損增幅逾6成，台鐵表示，因明年調薪4%，支出增加約6億元；其次，公司成立時，依規定提撥資本額1.5%職工福利金約12億元。另外，過往台鐵部分資產未每年折舊，成立公司時依規定一併攤提，估明年折舊損失約10億元。

台鐵表示，台鐵因具公用特質，負社會服務任務，不以營利為目的，運價長期無法反映實際成本，致營運資金嚴重短缺，短期償債能力不足，利息負擔沉重；政府自111年度已編列預算，補貼台鐵服務路線與小站營運虧損、員工舊制退撫金及其衍生債務利息等，已讓台鐵未來舊制退撫金及其衍生債務利息負擔得以中止。

台鐵也提及，目前積極開展各項業務，但多元化運具競爭，尤以高鐵加入營運，長途運輸收入大幅流失已無法避免，將朝都會捷運及多角化經營，開創新機。

對於如何開闢財源，台鐵表示，在客運營運方面，西部持續推動捷運化通勤運輸服務，增設通勤車站，調整列車運轉時分，提供高密度列車班次輸運系統，強化與各運具轉運接駁，吸引各種旅次需求合作模式，達到無縫運輸。

其次，環島鐵路電氣化路網完成後，東線運能將可大幅提升，並可利用環島路網優勢，結合東部豐富觀光資源，提升觀光跨線旅次競爭力。另外，加強異業結盟，規劃套裝旅遊觀光業務， 增加離峰時段座位乘坐率。

貨運業務方面，在車站貨場空間及路線容量有餘裕，配合貨主需求加掛貨車或行駛專列，以達貨暢其流並增裕營收。

台鐵也表示，發展鐵道觀光旅遊，整合車隊、場域並結合鐵道資產文化，結盟異業研發特色商品；藉促參建設、都市更新及設定地上權等多元開發方式，選擇重點資產活化開發，開創財源。

台鐵 利息 資產 觀光

延伸閱讀

竹科塞車有解！大新竹通勤路廊智慧交控計畫獲中央核定

桃園花1.1億蓋八德轉運站 地方憂通勤尖峰更塞

花蓮通勤月票下月上路 199元全台最低通勤族樂：省很大

TPASS出站僅1個通勤怨 台鐵屏東站已完成加裝4台

相關新聞

麥當勞遇雨天「報廢上萬元餐點」 外送員一看包裝怨：別鬧了

現在大家懶得出門就會叫外送服務，熊貓、Ubereats是全台知名的「美食外送」平台。日前有一名麥當勞的店員發文表示，每次只要遇到下雨天，店裡至少要報廢一萬元以上的餐點，引來網友吐嘈「那個萬惡的杯架」。

福島首批含氚核廢水排放完畢 原能會：無輻射異常狀況

日本福島第一核電廠首批7788公噸含氚核廢水已全數排放完畢，排放氚總量約1.1兆貝克，原能會表示，含氚核廢水排放期間，我...

台鐵公司化首年估虧損近75億 虧損增幅逾6成

台鐵局明年1月轉型掛牌台鐵公司，據台鐵113年度預算書，預計全年虧損74.72億元，相較112年度虧損46.73億元，虧...

觀光署升格明年預算增11.14億 維持6組6室3組別更名

交通部9月15日起組織調整，觀光局、中央氣象局升格為署。交通部今公告處務規程及編制，其中，觀光署維持原先6組6室，但業務...

離島觀光收費屏東縣開第一槍 小琉球3潮間帶明年收保育費

屏東小琉球迎來每年百萬遊客登島榮景，但學者調查島上潮間帶因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退，面臨生態保育與觀光發展拉鋸議題...

健康主題館／預防糖尿病上身 以「健康餐盤」控糖

不只糖尿病人要控制血糖，一般人也應注意血糖狀況。不少人會選擇「低GI飲食」（低升糖指數飲食）做為血糖控制手段，但食物營養標示複雜、選擇多元，如何避免攝取過多糖分？留意身體發出的警訊？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦