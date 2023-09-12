不只補助通勤族 消基會籲總統候選人提包容性交通政見

台灣將於2025年邁入超高齡社會，但交通環境對於高齡者和身心障礙者仍不友善，無障礙通用計程車還需加收300元費用。消基會今天召開記者會，建議行政院能依據目前三年二百億元補助各縣市通勤民眾交通月票的方式，每年編列預算適當補助無障礙計程車，各縣市政府也能以類交通月票之增加敬老、愛心卡使用點數的方式，提供行動不便民眾能折抵車資搭乘無障礙計程車，達到全民交通平權的目標。

消基會指出，包容性(Inclusive)的交通運輸服務已成為全世界推動的趨勢，也是今年的APEC(亞太經濟合作)會議中，交通部長王國材分享台灣推動的重要成果之一。呼籲總統及立委參選人，把「包容性交通服務」建議納入政見。

消基會董事長吳榮達指出，不少民眾向消基會申訴，怨需要無障礙交通服務時預約不到政府補助的復康巴士、長照專車及無障礙計程車。多元無障礙通用計程車雖可預約，但除跳表收費外還須加價三百元，有常態一般性交通需求的行動不便民眾難以負擔。此外，目前無障礙交通服務的供給介面多元，但因市場無法有效整合，供需失衡十分嚴重。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，行動不便者難以負擔常態性的加價，只能靠親友接送，甚至因此不出門、或被迫勉強開車上路，造成更嚴重的交通問題。他建議交通部擴大推動在六都試辦的「愛接送」服務，經由政府補貼加價的300元，讓高齡者、身障者可按表收費，降低使用負擔。

吳榮達表示，目前計程車業者成立了敬老愛心車隊，供各地方政府之敬老、愛心及博愛卡等刷卡折抵使用。依各縣市補助辦法折抵車資。如台北市每趟次最高扣點補助65元、台中市補助85元、桃園市車資100元以下補助36元，車資101元以上補助72元、高雄市車資100元以下補助36元，車資101元至200元補助54元，車資201元以上補助72元，非六都的有南投縣補助85元、台東縣車資100元以下補助36元，車資101元以上補助72元，但新北市及台南市與其他非六都縣市目前尚未有類似補助，無障礙需求者難以得到一致性的搭乘計程車補助。

吳榮達建議，行政院能依據目前3年2百億元補助各縣市通勤民眾交通月票方式，每年編列預算適當補助無障礙計程車以增加運能並不加價服務。李克聰建議各縣市政府以類交通月票之增加敬老、愛心卡使用點數的方式，提供行動不便民眾能折抵車資搭乘無障礙計程車。至於補助業者的防弊機制，可沿用「愛接送」服務建置的預約使用平台，讓整個使用履歷能完全掌握。