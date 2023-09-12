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國1湖口段鐵絲掉落綿延2.4公里 楊梅南下湖口「紫爆」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國道1號78.6公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許內側車道出現大量鐵絲散落物，並一路綿延到81公里處。高公局獲報後，立即派遣車組前往撿拾，國道警方也趕忙在場戒護，但由於散落的鐵絲眾多，截至中午12點30分仍在清除，國道1號楊梅至湖口路段也一度出現時速低於10公里的「紫爆」。

國道警方指出，一輛運載鐵絲圈地大貨車，疑似未依規定覆蓋、捆紮，造成大批鐵絲散落，已違反「道路交通管理處罰條例」第30條1項2款規定，將可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方提醒，掉落物品往往會造成車輛為了閃避發生嚴重事故，國道警察局將加強取締，呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。

由於散落的鐵絲眾多，截至中午12點30分仍在清除。圖／警方提供
由於散落的鐵絲眾多，截至中午12點30分仍在清除。圖／警方提供
國道1號78.6公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許內側車道出現大量鐵絲散落物，並一路綿延到81公里。圖／翻攝高公局1968APP
國道1號78.6公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許內側車道出現大量鐵絲散落物，並一路綿延到81公里。圖／翻攝高公局1968APP
國道1號78.6公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許內側車道出現大量鐵絲散落物。圖／警方提供
國道1號78.6公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許內側車道出現大量鐵絲散落物。圖／警方提供
高公局獲報後，立即派遣車組前往撿拾，國道警方也趕忙在場戒護。圖／警方提供
高公局獲報後，立即派遣車組前往撿拾，國道警方也趕忙在場戒護。圖／警方提供

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