國1湖口段鐵絲掉落綿延2.4公里 楊梅南下湖口「紫爆」

國道1號78.6公里南向新竹湖口路段，今天上午11時許內側車道出現大量鐵絲散落物，並一路綿延到81公里處。高公局獲報後，立即派遣車組前往撿拾，國道警方也趕忙在場戒護，但由於散落的鐵絲眾多，截至中午12點30分仍在清除，國道1號楊梅至湖口路段也一度出現時速低於10公里的「紫爆」。

國道警方指出，一輛運載鐵絲圈地大貨車，疑似未依規定覆蓋、捆紮，造成大批鐵絲散落，已違反「道路交通管理處罰條例」第30條1項2款規定，將可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。