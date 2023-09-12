「兒子有一半台灣的血」星國前外長感恩慈濟助骨髓配對

新加坡外交部前部長楊榮文的兒子楊時弘小時候罹患血癌，繞了大半地球，連線慈濟骨髓幹細胞中心成功配對，19年過去，楊時弘現在已是準醫師。昨天一家人造訪花蓮慈濟醫院與靜思精舍，楊榮文高興地說「我兒子身上有一半台灣的血，也是台灣人」，感恩證嚴法師與慈濟骨髓幹細胞中心團隊。

楊時弘3歲時，因為發燒、身體瘀青甚至出血，被檢查出罹患了血癌（急性淋巴性白血病），醫師研判只有骨髓移植（造血幹細胞移植）才能夠治療。當時在兄姊親屬間找不到合適的配對，楊榮文夫妻倆為救愛子一命，一路從新加坡、香港找到美國的骨髓資料庫，繞過半個地球，只為尋求適合的捐贈者。

沒想到，楊時弘10歲在美國接受治療的時候，與台灣的慈濟骨髓資料庫連線成功配對、移植，接受不相識的人幫助，讓楊榮文一家感受到慈濟人跨越種族、國界的無私大愛。

因為造血幹細胞移植找回健康，楊榮文全家特地拜訪慈濟骨髓幹細胞中心，了解目前累積46萬多筆的志願捐贈者資料，都是來自慈濟志工街頭巷尾召募建檔的努力，及志願捐贈者無私的奉獻。楊榮文說，慈濟資料庫不僅對他兒子有意義，也造福世界上所有需要的人。

楊榮文一家來到靜思精舍拜訪證嚴法師，楊時弘如今已是醫學系畢業2年的準醫師，證嚴法師為楊榮文一家祝福，也勉勵楊時弘要當好醫師，救更多的人。