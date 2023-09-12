逾40種科技性別暴力 不斷演化新增 勵馨攜手17國專家研議防治策略

現行有超過40種不同的數位科技性別暴力型態，且不停新增、演化當中，勵馨基金會、亞洲婦女安置網絡今舉辦為期兩天的「2023科技防暴國際研討會暨亞洲婦女安置網絡會議」，來自62國、超過386名參與者線上、線下齊聚，從科技、立法、公民社會不同面向討論如何杜絕數位性別暴力。勵馨基金會執行長王玥好致詞時說，科技性別暴力越趨多元與嚴重，這次研討會試圖加強國家、科技行業、民間社會和婦女權益組織間的合作，研議有效應對科技性別暴力的防治策略。

勵馨基金會指出，科技性別暴力不是一個新興議題，但隨著covid-19疫情爆後，問題瞬速升溫，儘管全球性別暴力服務者與專家已經開始面對解決，但不同國家之間的發展進程存在顯著差距，亞洲還有許多國家尚未在性別暴力服務與預防機制納入新型態性別暴力。而隨著科技及線上世界快速發展，現行已經有超過40種不同數位科技性別暴力型態，新的型態仍不停新增、演化中。

王玥好說，過去在性暴力受害者的保護服務，勵馨多跟社政、警政接觸，但前幾年她看到澳洲研討會加入了科技業者，從問題源頭做防治，加入了更多元的防治思考，科技防暴需要從預防端、專業端切入，不只單從下游做殘補式的保護，這次研討會回應聯合國呼籲加強國家、科技行業、民間社會和婦女權益組織間的合作，才能全面擴展防暴網絡、有效應對科技性別暴力。

勵馨基金會說，本次研討會議設計了科技公司、政策法令的場次，知名科技公司如Meta將分享在平台上應對性別暴力的措施與策略，全球第一個通過數位安全專法的國家澳洲代表也將分享該國法律的特色與執行挑戰。

聯合國人口基金亞太區性別暴力專家Sarah Baird以視訊擔任主講者。她說，大部分科技性別暴力受害者仍為女性，更糟的是，對女性從網路開始的騷擾常會延伸到她們的現實生活中，雖然有些國家已經有改善網路安全的法令，但這些法令往往是「性別盲目」，忽視女性在線上特別容易遭受到的危險。

Sarah Baird指出，以全球觀點來說，科技性別暴力的解決方案必須要創造一個「可行的商業模式」，演算法本身並沒有道德規範，其存在目的是增加收入，而這個模式促使年輕男性接觸更多網路上有毒的厭女內容，並將他們和全球各地施暴者連結在一起，聯合國人口基金會正在進行相關研究計畫與倡議活動。