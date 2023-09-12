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澎湖輪今首自馬公啟航 前、現任閣揆都參加 獨缺在地2人

聯合報／ 記者林保光／即時報導
澎湖輪今天首度由澎湖馬公啟航到高雄。圖／擷自臉書「澎湖爆報」
澎湖輪今天首度由澎湖馬公啟航到高雄。圖／擷自臉書「澎湖爆報」

航行高雄、澎湖的台華輪退役後，台航公司由新客輪「澎湖輪」接手維持高、澎海上交通。今天澎湖輪首度自澎湖啟航到高雄，行政院陳建仁、前院長蘇貞昌及交通部長王國材都參加，獨缺2人。

澎湖輪在日本竣工下水，8月14日航抵高雄港，9月6日首航自高雄啟航到澎湖，今天首度由澎湖開航載客，航返高雄，澎湖縣政府與台航公司在馬公港8號碼頭 ，舉辦澎湖輪開航慶祝典禮。澎湖縣議員也由副議長藍凱元率隊，一起搭船到高雄。

澎湖縣長陳光復致詞時，感謝行政院長陳建仁近幾月到澎湖多趟，關心澎湖海洋生態、醫療設備，今天還要看澎湖海水淡化，他更感謝行政院前院長蘇貞昌，特別向他提及，「地方要發展，交通要先通」，34年的台華輪太舊，才在2年內拚到澎湖輪完成。

不過，澎湖在地媒體人提及，澎湖立委楊曜指澎湖輪的建造，是2020年蘇貞昌擔任行政院長時核定，澎湖縣前縣長賴峰偉是澎湖輪「首航的關鍵推手」，但賴峰偉今天未獲邀出席首航典禮，剛當選澎湖縣議長的陳毓仁也沒參加；縣府旅遊處說，議長臨時有事沒來參加。

澎湖輪由日本內海造船廠所建造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載4輛遊覽車及82輛小客車，船上設商務座艙60位、經濟座艙240位，並設2間貴賓艙、8間特等艙（含2間無障礙艙）、10間頭等艙、60間臥鋪艙。

澎湖輪8月14日竣工航抵高雄港。圖／本報資料照片，記者劉學聖攝影
澎湖輪8月14日竣工航抵高雄港。圖／本報資料照片，記者劉學聖攝影

澎湖縣 行政院 蘇貞昌 王國材 陳建仁

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