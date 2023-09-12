社福卡搭台鐵 全台最老嘉義縣不捧場 使用人次後段班

社福卡以65歲以上長者為使用大宗，12縣市陸續開放可搭乘台鐵，據台鐵7月至8月統計，社福卡平均每日約3.8萬人次使用；分析數據發現，全台最老嘉義縣，地方政府補助點數給的大方，使用人次卻仍排倒數第3；全台第3老的南投縣，唯一不限境內使用，同樣鼓勵搭乘，使用人次倒數第2。面對超高齡縣市長者「不捧場」，學者提醒見微知著，是推動公共運輸的示警，也潛藏交通安全危機，政府應審慎視之。

TPASS通勤月票7月上路，地方縣市推出的社福卡也同步開放可搭乘台鐵，第一階段上線縣市包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣；新竹市、新竹縣則在8月上線；第二階段上線縣市，台東縣預定10月、高雄市預定12月。基隆市、雲林縣、台南市、宜蘭縣則未參與；花蓮縣則仍在觀望。

攤開台鐵統計，各縣市7月使用社福卡搭乘台鐵人次，新北市廿4萬6035人次最高，其次為桃園市13萬8955人次、台北市9萬5779人次、台中市9萬4602人次、彰化縣4萬9766人次、苗栗縣2萬8632人次、屏東縣2萬7375人次。

另一方面，據內政部最新統計，全台老年人口占比，嘉義縣全台最老、其次為台北市，南投市則為第三老，平均每五人有一人65歲以上，提早成為超高齡城市。

而使用人次倒數3名的縣市，除了敬陪末座的嘉義市為4992人次，最老的嘉義縣使用人次倒數第3，僅有6698使用人次；排行第3老的南投縣也僅有5826使用人次，倒數第2。

檢視地方政府的補助規範，即使「給的大方」，但仍並未反應在使用人次上，如南投縣使用範圍無起迄站限制，單趟次補助點數150點，每月使用點數上線達1000點；嘉義縣單趟次補助點數200點，每月使用點數上線達1000點；嘉義市單趟次補助點數20點，每月使用點數上線達1200點。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，嘉義縣、南投縣等高齡城市，除了老年人口比例高，凸顯長者年事更高，行動力連帶更低；其次，這些縣市公共運輸網絡不如都會區完整，從家裡出發的第一哩路及返家的最後一哩路，交通都有困難，因此搭乘意願更低。

他認為，高齡城市的長者因身處交通不便位置，如有出門需求，時常索性選擇自駕，實務上均是常見現象；由此可見，即使社福卡開放扣抵點數搭乘，使用公共運輸比例仍無明顯起色，尤其愈高齡的非都市地區，情況更嚴峻，這是推動公共運輸的示警，也是社會交通安全的危機，政府應重視。

李克聰也建議，台鐵或許無法與各地方政府整合，建議交通部出面協調地方，不僅只是人次等基礎分析，應共同透過更細緻的數據分析，了解使用族群及未使用族群的特性，才能精確掌握當前大眾運輸使用狀況，進而對症下藥，有效提振使用人次。

台鐵局營業科長李宗陽表示，因上路至今僅2個月餘，且相關細節資料待蒐羅，母體數仍不夠，是否因非都會區最後一哩路，不如都會區便捷所致，須待一段時間觀察，才能提出更具體判斷。

他說，目前初步觀察全台縣市發現，周間持社福卡搭乘台鐵時段分布平均，不像上下班通勤時間落差極大，周末使用人此也明顯增多，推估是與親友出門同遊。

李宗陽也強調，相對高鐵城際運輸優勢，台鐵則有區域運輸優勢，社福卡開放搭乘台鐵，就是鼓勵讓更多長者願意出門，有助台鐵營收，展望布局銀髮商機。