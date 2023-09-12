雞蛋屬高風險產品 民團：標示規範有必要檢討

原廠載明保存期限110天的巴西進口雞蛋，經過逾40天的航程到台灣，再經過回溫、洗選後再上架販售，盒裝雞蛋上頭標示的保存期限，是從在台灣洗選的那一天開始標起，與國產雞蛋一樣標示一個月；引起消費者疑慮；民間團體表示，進口的肉品也都是這樣標示，雖然依照目前的食品安全衛生管理法規定標示，但雞蛋屬於高風險產品，規定有必要檢討

依照農業部的說法，這批巴西進口蛋最後裝船是5月30日，保存期限4個月，期限最多到9月底，通過海關檢驗後，送至台灣洗選場的日期為9月6日，根據食藥署食品包裝的規定，製造日期就是洗選日期；但回溫再洗，洗了再包，還能這樣標示嗎？

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，幾年前在討論進口雞肉時，食藥署也說沒有安全疑慮；進口雞肉也是這樣的，跟國外下訂以後，到台灣就是三個月以後，來的時候是大包裝、大份量，來台後解凍、分切、分裝，反覆解凍又冷凍，標示的製造日期，就是包裝重製的那一天；跟現在進口雞蛋的狀況一樣，生鮮帶殼雞蛋基本上只能冷藏，不可有冰晶，就算有蜂蠟阻隔毛細孔異物入侵，也避免水分蒸發，但回溫再洗，洗了又冰，冷鏈難度高，這些驗證項目究竟誰來驗證，政府的標準應該要訂好。

也有食品業者私下表示，製造日期就是重製加工的那一天，所有加工品都是這樣做，也因此，過去會有很多冰了很久的湯品，過期的餅乾原料，或者是即期品，快到期了又重新加工、又有新的標籤，這在過去新聞中不勝枚舉。

董氏基金會營養組主任許惠玉表示，重新加工認定這件事情，不同產品需要有不同的概念，雞蛋屬於相對高風險的產品，經過長途運輸後，是否同樣和國內雞蛋一樣標示有效期限一個月，這樣的規定有必須檢討。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，進口雞蛋和國產雞蛋分流有必要，以保障消費者採購的知情權。趁此蛋荒問題，推動雞蛋的包裝管理機制到位。由於雞蛋的價格和品質差異很大，盒裝包裝上應標明原產地、生產日期、生產者、進口分裝廠商、分裝地點和分裝時間等資訊，提供消費者追蹤追溯的資料。

她說，維護消費者知情和選擇權益，包裝標示要更全面，進口雞蛋的生產日期不能僅以分裝或洗選日期標示來處理，在出口國產地的生產資訊也要透明可追溯才行。此外，直接供應飲食如餐廳、小吃、便當店、超商等使用雞蛋的店家，和老人供餐、軍隊、醫院等公共給食的場所，也應清楚標示蛋品來源。

食藥署表示，依照食安法第28條規範，製造廠對販售產品有責任，必須制定保存條件，並且在保存條件下的保存期限，製造廠有義務標示、告知消費者產品可以存放多久。若在標示期限內產品有損壞、變質、腐敗，都要由製造廠負責。