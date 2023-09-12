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部分身心障礙者申請看護免巴氏量表 衛福部勞動部今討論

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛生福利部長薛瑞元表示，跟勞動部討論哪些身心障礙者可以直接拿手冊申請看護，不用巴氏量表。記者李青縈／攝影
衛生福利部長薛瑞元表示，跟勞動部討論哪些身心障礙者可以直接拿手冊申請看護，不用巴氏量表。記者李青縈／攝影

針對申請看護者有條件免除巴氏量表衛福部勞動部今將舉行跨部會會議。衛福部長薛瑞元出席健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」會前受訪表示，此次會議會跟勞動部討論哪些身心障礙者可以直接拿手冊申請看護，可能會由衛福部跟勞動部一起公布結果。

健保署今舉辦「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」邀請10個國家與經濟體來台交流數位健康資料應用能力，薛瑞元出席致詞並在會前接受媒體聯訪。他指出，疫情在Omicron變異株開始之後快速傳播，原先個隔離防疫措施不易舉行，因此我國很快地改由居家隔離、遠距醫療的方式來關懷染疫民眾，相信這些經驗在面對未來疫情時會扮演重要角色。

薛瑞元也說，本次會議會跟各國討論，了解其他國家的不同作法，也會有不同的遠距醫療方式。而數位醫療也不只是遠距醫療，也會有不同面向的應用，在此次會議也會討論。

薛瑞元表示，外籍看護工申請將會跟勞動部一起討論，哪些身心障礙者可以不用巴氏量表、直接拿手冊就可以申請看護，會討論不同種類的身心障礙者； 屆時結果可能會由勞動部、衛福部一起公布。

此外，針對先前商業保險與健保給付的爭議，薛瑞元表示，授權給健保署跟金管會一起討論，目前商業保險保單種類非常多，如何在保單內容檢討，讓它更合乎民眾的需要，為要討論內容。不同的保單內容個有差異性，因此希望在規劃後提出來，並且希望業者在向民眾推銷保單的時，應該要把保單內容跟講清楚，讓民眾有所選擇。

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