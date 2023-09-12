部分身心障礙者申請看護免巴氏量表 衛福部勞動部今討論

針對申請看護者有條件免除巴氏量表，衛福部與勞動部今將舉行跨部會會議。衛福部長薛瑞元出席健保署「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」會前受訪表示，此次會議會跟勞動部討論哪些身心障礙者可以直接拿手冊申請看護，可能會由衛福部跟勞動部一起公布結果。

健保署今舉辦「APEC數位醫療應用公私協力工作坊」邀請10個國家與經濟體來台交流數位健康資料應用能力，薛瑞元出席致詞並在會前接受媒體聯訪。他指出，疫情在Omicron變異株開始之後快速傳播，原先個隔離防疫措施不易舉行，因此我國很快地改由居家隔離、遠距醫療的方式來關懷染疫民眾，相信這些經驗在面對未來疫情時會扮演重要角色。

薛瑞元也說，本次會議會跟各國討論，了解其他國家的不同作法，也會有不同的遠距醫療方式。而數位醫療也不只是遠距醫療，也會有不同面向的應用，在此次會議也會討論。

薛瑞元表示，外籍看護工申請將會跟勞動部一起討論，哪些身心障礙者可以不用巴氏量表、直接拿手冊就可以申請看護，會討論不同種類的身心障礙者； 屆時結果可能會由勞動部、衛福部一起公布。

此外，針對先前商業保險與健保給付的爭議，薛瑞元表示，授權給健保署跟金管會一起討論，目前商業保險保單種類非常多，如何在保單內容檢討，讓它更合乎民眾的需要，為要討論內容。不同的保單內容個有差異性，因此希望在規劃後提出來，並且希望業者在向民眾推銷保單的時，應該要把保單內容跟講清楚，讓民眾有所選擇。