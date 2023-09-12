中年員警體適能差點猝死！緊急送醫打通血管救回一命

彰化一名中年員警在炎熱天氣下參加體適能測驗，跑步過程中突然感到胸悶、冒汗及頭暈目眩，原以為是中暑，經陪同測驗的彰基緊急救護站人員發現是嚴重心律不整，可能導致猝死，幸好經緊急送往彰基後救治成功。

急診暨重症醫學部護理師陳乃綺表示，當下發現病人的時候，已臉色蒼白及冒冷汗，經詢問後得知有高血壓、心臟疾病，並曾放過支架；剛剛跑步的過程中途有頭暈、胸悶及胸痛等不適情況，協助測量生命徵象時，發現血壓偏低，評估之後不適用舌下含錠，建議送醫進一步檢查。

抵達彰基時，急救人員發現員警狀況相當嚴重，血壓偏低、臉色蒼白，呈現瀕臨昏厥的狀態，心電圖顯示「心室頻脈」，呈現嚴重的心律不整，可能導致猝死。

彰基醫護團隊展開緊急處置，急診主治醫師許傳生立即進行同步心臟電擊，成功回復員警的正常心律。經進一步檢查發現，員警實際上正在經歷急性心肌梗塞，供給心臟肌肉的血流中斷，急診隨即聯絡心臟血管內科團隊，不到半小時，員警已經被送往心導管室進行心導管手術，手術發現左前降支冠狀動脈90%阻塞，心臟科醫師成功地打通血管、植入支架、恢復血流。

彰基急診暨重症醫學部主治醫師許傳生表示，經了解該名員警的病史，十多年前曾在他院進行過支架植入手術，這類有心血管疾病病史的人需要格外謹慎，因心肌梗塞有可能復發，故絕不能因為曾接受過治療而放鬆警惕。