NanaQ驚爆網紅圈「強迫推銷心靈課程」！還有大咖百萬YouTuber拉下線

image source:翻攝YT／NanaQ

文／姜雅馨

YouTuber「NanaQ」在2021年拍攝「自律的女生有多可怕」、「一個女生可以過得多極簡」影片一砲而紅，日前還將家中冰箱直接丟掉，儘管極簡的作風被網友批評言行不一，不過一舉一動都造成網路上熱烈討論，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第167名。

NanaQ爭議事件不斷，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年NanaQ聲量趨勢，2023年1月1日NanaQ因為藝人薔薔（林嘉凌）硬聞NanaQ私密處還驚喊「妳真的有怪味耶」，導致NanaQ當場掩面崩潰大哭，網路聲量累積2,823筆；2023年4月27日NanaQ突然曬出和「一日老公」婚紗照，嚇壞許多網友，網路聲量也累積2,066筆。

9日NanaQ在YouTube上踢爆百萬網紅販售心靈課程行徑，透露身邊圈內、圈外的朋友都有被強迫推銷慘痛經驗，鼓勵大家「勇敢斷捨離有毒的人際關係」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲NanaQ位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第167名。

NanaQ透露很多網紅私下抱怨對於推銷心靈課程感到很困擾和反感，有鑒於目前沒有人公開討論，她也決定揭發心靈課程推銷內幕。

原以為直銷只有圈外人在做，未料網紅圈一堆創作者卻在拉下線，NanaQ提到，「他們慣用的手法是透過多數人的場合認識新朋友，聊不到幾句就展開積極的邀約，約你到朋友家玩、約你和朋友吃飯、約你和朋友出遊、約你和朋友喝酒、約你和朋友射飛鏢」，接著循序漸進向你推銷課程。

NanaQ指出，這樣的推銷之所以會選在朋友在的場合，就是因為有些人口條、推銷能力較差，或是被推銷者耳根子硬，因此朋友助攻相對重要，當夥伴需要協助，這些「朋友」就會出來加強推銷力道，「順利的話就是掏錢體驗課程，不順利的話就是講到面紅耳赤對你發怒」，即便順利脫離也不會放棄，「只要還能再聯繫上你、有機會遇見你，你永遠都會是他們的目標」。

▲YouTuber NanaQ在影片中敘述心靈課程強迫推銷手法。

image source:翻攝YT／NanaQ

有次NanaQ和朋友出遊時，NanaQ朋友收到另名網紅訊息，對方假借噓寒問暖之意，實際上是推銷課程，完全不在意朋友休假時間，但礙於兩人之後還有工作上接觸，NanaQ朋友也沒辦法果斷拒絕對方，只能回應「我再看看」、「我會考慮」。

NanaQ直言，最震驚的是有大咖網紅也強迫推銷心靈課程，「訂閱數50萬以上、100萬以上的都有，這群大咖網紅都來自各個不同領域，他們經常相約一起出遊、一起吃飯、一起拉下線」。

▲YouTuber NanaQ在影片中敘述許多大咖網紅都曾推銷心靈課程。

image source:翻攝YT／NanaQ

NanaQ曝強迫推銷已逾越分享界線！鼓勵大家：勇敢斷捨離有毒人際關係

NanaQ說明，儘管市面上有許多類似課程，在Google上搜尋也能看到高價詐騙、退費糾紛、洗腦邪教等負面新聞，但她認為不能以偏改全，並非每個心靈課程都會強硬推銷，加上沒有實際上課所以不能對課程內容多加評論，「課程本身的好壞是很主觀的感受，但我相信沒有一個人是喜歡被逼迫的，我們常說好東西要跟好朋友分享，今天這個案例已經超出了分享的範圍，而且我朋友碰到的課程推手都是帶有目的性的，並非真的推薦課程本身」。

另外，NanaQ也說，如果課程真的很好，「為什麼沒有任何一個網紅公開分享？」，她認為在社群媒體上分享喜悅、成就與學習成長的過程是生活習以為常的事，不必刻意隱藏。

▲YouTuber NanaQ在影片中敘述「心靈課程」推銷手法已經逾越分享界線。

image source:翻攝YT／NanaQ

NanaQ也說，儘管課程再怎麼優質和珍貴，只要對方認為自己不需要，你硬要對方接受的話，這也不是分享，「我能夠明白那種原以為要和你交朋友，但目的卻是直銷課程的難過，還有原本是好友關係，後來卻因為加入課程造成友誼破裂的遺憾」。

她認為，在沒有損失之前，「用一件錯事來看清一個錯的人是很值得，你未來的時間與心力可以放在更重要的人事物上面，鼓勵大家勇敢斷捨離有毒的人際關係」。

▲YouTuber NanaQ認為大家應該勇敢斷捨離有毒的人際關係。

image source:翻攝YT／NanaQ

百萬YouTuber愛莉莎莎分享經驗！行銷手法無法認同：不要盲目陷入規則

YouTuber愛莉莎莎也表示，「我有上過那個課程，內容是真的對我有幫助的，覺得價錢值得，但他們行銷手法很煩，還有課程規則讓我不太認同，所以後來沒有上第二階，也沒拉過人，據我所知他們拉人應該是沒錢賺的，有些對自己有盲點的人我還是推薦上一下頗有幫助，不要盲目陷入他們的規則就好。」

其他網友也表示「我很久沒聯絡的朋友最近剛上完課程，積極要約我見面，說要跟我分享」、「這個跟以前傳統直銷的套路差不多耶」、「堅守自己的原則！一看到他開始不對勁的分享嘴臉就趕快逃～我們的時間可是很寶貴的呢，要留給值得的人事物」。

▲百萬YouTuber愛莉莎莎分享先前上心靈課程經驗。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月11日至2023年09月10日。

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