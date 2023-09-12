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「永久停更」百萬YouTuber阿神丟震撼彈！直播親吐原因：過去14年活得不像人

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:翻攝FB／KamiKami Matsu

文／姜雅馨

在YouTube頻道擁有高達309萬人訂閱的創作者「阿神」，時常在頻道內分享遊戲實況、教學影片，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第57名。

阿神2021年1月即透露YouTube頻道佛系更新影片並進入退休狀態，昨（10）日阿神在直播中正式投下震撼彈，宣布頻道將永久停止更新，網友聽聞也不捨表示「再見了阿神」。

「阿神」YouTuber網路口碑排行榜

▲ 阿神位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第57名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2023/06/12~2023/09/09）

被網評「紅極一時YouTube頻道」！阿神本尊親回：玩數據分析太累

去（2022）年阿神曾在Dcard「曾經紅極一時的YouTube頻道有哪些」留言回應，在2020年退休前整整13年日更Minecraft系列，「雖然每部影片都有40～100萬觀看量，但這樣跟YT玩數據分析的生活太累啦」，阿神透露現在每部影片只有15至25萬觀看，但自己很開心，因為是頻道創立初衷，「我想要在網路上分享我喜歡的遊戲，所以管他的演算法、管他的數據分析，現在的我很開心，我能夠玩任何遊戲，不再是整天麥塊麥塊啦！」

阿神曾於2022年在Dcard上透露退休原因。

▲阿神曾於2022年在Dcard上透露退休原因。

image source:翻攝Dcard

阿神投下「停更頻道」震撼彈！親開直播談原因：我錯過了好多東西

阿神昨日在直播上正式宣布自10月15日起永久停更頻道，「時間一轉眼就過了14年，來到了人生中算是一個小小轉捩點」，他表示自己已經7個月沒有拍片，去年到今年初就已深思熟慮做好不再發佈影片的決定，過去14年他每天把時間、精力花費在電腦前產出影片，直到2年前才開始放慢腳步，經歷親人離世後，今年初決定進入下一個階段，「我在過去的十幾年來，我錯過了好多東西，大家可能習以為常的一些事情，在我的生活中完完全全沒有辦法做，像是卡拉OK，我人生第一次卡拉OK是在十幾年前的時候。」

阿神坦言過去十幾年來活得不像是人，反而像是工作機器，沒有好好把時間留給自己、多陪伴家人，「我就是全力的在YouTube影片上輸出，一直在這個地方不停的輸出，回首過去十幾年來，得到的東西很多，但失去的東西我也覺得還蠻多的」。

阿神指出，現在做YouTube影片對他來說是個負擔，但並非是指玩遊戲、拍片、剪片和上字幕，而是指摸不透YouTube演算法，「它真正累的地方是永遠摸不透它的演算法，如果要跟著演算法走的話，你就會變得跟我現在一樣」。

阿神宣布10月15日起停止更新頻道。

▲阿神宣布10月15日起停止更新頻道。

image source:翻攝FB／KamiKami Matsu

阿神曝頻道未來經營方向！感謝粉絲14年來陪伴：謝謝各位讓我出現在你們的回憶裡

阿神接下來也說明大家最關心的頻道動向，他表示頻道不會消失，製作好的117部庫存影片只會精選11至12部影片釋出，10月15日將會發布最後一支影片，送給Bob（阿神粉絲名）們和自己的一封信，後續以不定期直播方式和大家互動，未來主題傾向人少、輕鬆小品遊戲，直播紀錄也會完全免費公開，直播精華將會留在副頻道「阿神副頻道（原白瑋崙）」；至於和香港YouTuber馬田合作的「搞神馬」頻道，阿神表示目前還是會繼續拍攝，但因兩人各自有規劃，所以「會拍多久不一定」。

最後阿神説，自己當年把目標設定可以把這輩子資產存下來，雖然早已在5年前財富自由，但他認為自己還虧欠觀眾，所以仍不停更新頻道，未來也會以投資作為大部分收入來源，「不管你是比較早期認識我，還是在中後期才認識我，又或者是不管是什麼時候在巴士上車還是下車，都非常謝謝各位這一路上能夠讓我出現在你們的回憶裡面。」

阿神宣布停更頻道聲量破千筆！粉絲不捨：見證YouTuber開創歷史

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「阿神」聲量趨勢，可以發現5月10日因為阿神在個人YouTube頻道發布找100個Bob（阿神粉絲名）玩Rolbox搶銀行影片，不僅獲得觀眾熱烈迴響，還有不少網友表示看完全身放鬆，感謝阿神退休後仍願意拍片，網路聲量累積1,132筆；9月10日因為阿神宣佈永久停更頻道，網路聲量也竄升至3,786筆。

網友對於阿神即將停更頻道不捨表示，「再見了阿神，雖然頻道不會再更新影片，但我還是會去搞神馬看你的」、「這次公車到站了，阿神也走到終點，謝謝阿神帶給我們的童年，祝下一個旅程可以順利度過」、「你真的是超級工作狂～該好好去享受人生啦！」、「從我9歲到現在21歲，喜歡阿神好久好久了，我知道阿神很累了，好好休息，好好過好自己的生活！謝謝阿神這麼久以來的陪伴」、「我見證了YouTuber開創的歷史，也見證了創作者的完美落幕，謝謝阿神帶我走過這段回憶，謝謝阿神陪伴這麼多Bob的童年，祝福你的未來能開創更全新的里程碑，也別忘了這段瘋狂、辛苦、快樂、不捨的一段時光，珍重再見，不穿褲子的勇者！」

「阿神」近半年聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月15日至2023年09月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『阿神』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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