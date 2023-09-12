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五十肩又痛又卡 復健科醫師提供3招教您不「卡關」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供
祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供

「肩膀無法抬高，穿脫衣服困難」，「肩膀疼痛，尤其到夜晚睡覺輾轉難眠」，「無法梳頭髮或搔背有困難」。以上肩關節疼痛症狀在復健科門診十分常見，其中大部分族群就是罹患五十肩。

嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師說，五十肩醫學名稱為「沾黏性肩關節腔炎」，起因於肩關節囊發炎黏連導致肩部疾患。五十肩好發於40至60歲間，女性多於男性，羅嘉元提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀

造成五十肩原因包括：長時間過度使用導致（例如：肩關節炎、肌腱炎）；外傷造成（例如：骨折、韌帶或肩部旋轉肌肌腱斷裂）；其他疾病引起（例如：頸椎病變、腦中風、糖尿病患者、甲狀腺疾病患者）。

五十肩常見症狀包括：肩部活動範圍受限制、肩膀持續疼痛及夜間無法朝疼痛側手臂方向側睡。民眾有上述症狀，可透過復健科醫師完整理學檢查及影像學檢查找出造成五十肩的原因，再根據原因做適當治療。包括口服消炎止痛藥物治療、物理治療、運動治療和局部注射藥物治療。

羅嘉元提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。「毛巾運動」：雙手拉住毛巾兩端並揹於後側，患側手在下，健側手在上方，以健側手帶動患側手，漸漸拉抬以帶動患側手臂向上。「爬牆運動」：患側手伸向牆壁，向上爬以牽拉肩關節向上的角度，隨著症狀改善慢慢增向上的距離。

「鐘擺運動」：身體前傾，健側手扶著桌子或椅子支撐，患側手自然垂下，利用身體前後擺動，以帶動患側手臂並使其前後擺動有如鐘擺，擺動角度以無痛的角度為範圍，隨著症狀改善慢慢增加擺動角度。

羅嘉元提醒，如果上述方法仍然沒有改善，可施行「超音波導引肩關節囊擴張術」。醫師將擴張液在超音波導引下準確注射沾黏肩關節腔中，撐開關節囊增加關節空間，可有效改善肩部活動角度，大幅縮短統復健療程，不需承擔開刀手術治療風險。

祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供
祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供
祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供
祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供
祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師提供三項運動增加肩關節活動度，改善五十肩症狀。圖／祥太醫院提供
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