曾文水庫明明不缺水了還非要裝滿 水利署：天有不測風雲

台灣第一大曾文水庫雖集水區昨天就沒再下大雨、仍明顯進水，昨晚6點蓄水率終於達到100%，直到今天上午8點、持續放水，過了大半天仍維持滿庫。有民眾質疑「明明明年不缺水了、卻非要裝滿」？為什麼還不斷提醒要民眾節約用水？

「明年是不缺水了，但是天有不測風雲，後年呢？誰也不能保證明年汛期一定準時來，甚至有沒有汛期。」水利署表示，氣候變遷越來越劇烈，兩年以前水情還不錯，以為來年用水無虞，結果沒想到接著連續兩年大旱。好不容易現在有機會，當然要多裝一點，最好裝得剛剛好滿，這樣有雨時「未雨綢繆」，就算明年又是旱象，危害程度也會較低。

水利署指出，就像先前大家預期「穿心颱」海葵颱風一定能夠帶來龐大雨量、一舉解決旱象疑慮；結果曾文水庫下游平地風狂雨驟、上游集水區卻出乎預料細雨綿綿。颱風遠離後反而西南氣流帶來豪雨，「一次灌滿」水庫。近年氣候異常，現在誰也不曉得明年汛期會不會遲到，甚至萬一根本沒有，這就是天有不測風雲。

水利署南區水資源局指出，也有民眾不解聯通的烏山頭水庫也近滿庫、供應民生用水的南化水庫蓄水也是100%，未來一年用水無虞了，曾文水庫水為何不先放掉5%、10%的水，就不用一直擔心豪雨來就要洩洪。同樣也是因為要未雨綢繆，各個水庫蓄水量都達到最大，缺水的機率就會最低。

曾文水庫水位昨晚六點就超過標高230公尺、達成蓄水量100%「滿庫」目標，只要進水量明顯上升、就依進水量相對放水、維持滿水量，到今天上午8點，有效蓄水量5億0704萬立方公尺。水利署表示，後續水庫操作策略，將視降雨情形及水庫水位滾動檢討。

南水局表示，目前曾文、烏山頭與南化3座水庫的水量可供灌今年秋冬雜糧、明年1期稻作與雜作，到明年春天都可穩定供水。水情燈號已恢復正常藍燈，會在水庫安全前提下，最大化蓄水，未來是否調節性放水或洩洪，還要看降雨情況。