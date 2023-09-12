低溫不到20度 吳聖宇：輻射冷卻白天炎熱夜晚清晨稍涼

秋天天氣早晚微涼，甚至不到20度。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，隨低壓帶向南遠離台灣，今天清晨各地都是好天氣，但夜間雲量減少，輻射冷卻作用出現，今天清晨最低溫出現在花蓮鯉魚潭19.4度，基隆七堵也只有19.8度，北部、東北部空曠地區、花東縱谷一帶低溫普遍在20-22度間，中南部空曠地區也有不少地方在23度以下。

吳聖宇說，雖然還沒有東北季風的冷空氣影響台灣，隨著季節進入9月，夜晚清晨已經慢慢變涼，尤其雲量少有輻射冷卻作用時溫度下降情況又會更明顯一些。

吳聖宇說，今起到周五台灣附近大致為偏東到東北風環境，目前在台灣東方有個低壓環流會慢慢靠近到台灣東部海域，但強度不強，靠近過程會逐漸減弱，對台灣天氣沒什麼影響。

在水氣較少的情況下，主要天氣變化都是山區午後發展局部熱對流雷雨，降雨以山區為主，平地受影響機會低，中南部山區出現午後雷雨可能性比北部、東半部山區高一些。

吳聖宇說，這幾天白天各地溫度仍較炎熱，各地高溫普遍有32-33度左右，整體濕度低一些，感受不會很悶熱。因輻射冷卻作用在空曠地區造成較低溫度，早晚局部區域有機會降到20度上下，日夜溫差變化大。

吳聖宇指出，周末期間(16-17日)風向轉為偏南風，水氣增多，山區午後雷雨也會明顯一些，降雨範圍也有機會擴展到平地，屬於較單純的午後熱對流雷雨。