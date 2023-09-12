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放晴了！吳德榮：各地晴朗溫差大 周五起大雷雨再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天到周四天氣晴朗，但早晚溫差大。本報資料照片
今天到周四天氣晴朗，但早晚溫差大。本報資料照片

天氣放晴了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起至周四天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後仍有局部短暫陣雨的機率；白天熱要注意防曬，日夜溫差大，北部及東部最低只有20度。周五天氣不穩定，局部大雷雨機率提高。

吳德榮指出，今晨截至4：43各地區平地最低溫約20至22度，北部(基隆七堵區)20.0度，中部(嘉義東區)22.1度，南部(屏東車城鄉)22.4度，東部(花蓮壽豐鄉)19.6度。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日起至周四台灣附近水氣減少，天氣穩定，各地大多晴朗，山區午後仍有局部短暫陣雨機率；白天熱、紫外線強，要注意防曬，晨微涼，日夜溫差大。各地氣溫：北部20至35度、中部22至34度、南部22至34度、東部20至34度。

吳德榮指出，周五至下周一(15至18日)台灣附近水氣逐漸增多，大氣趨不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍，逐漸擴大至部分平地，局部大雷雨、伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率亦提高。

吳德榮 防曬 大雷雨

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