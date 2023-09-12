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防罹癌 醫籲男性打HPV疫苗
美國研究證實，若一生累積性伴侶達三至六人，感染人類乳突病毒（HPV）機率上升至九成，目前國內三成口咽癌患者是因感染HPV，比率持續上升中；因台灣男生一生性伴侶平均已達五人，代表罹患口咽癌機率高，醫師因此呼籲男性應施打HPV疫苗，遠離罹癌風險。
台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會昨召開記者會，耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人指出，最新調查顯示，台灣約有百分之一點六至二點一的健康男女口咽部感染HPV，相當於每五十人就有一人；其中又以卅一歲至四十歲及五十一歲至六十歲男性的感染率最高。
雖然不管男女，如持續感染HPV，就會提高頭頸部、口咽部等癌症機率，但美國研究證實，男性口咽癌發生率超過女性子宮頸癌，成為發生率最高的HPV相關癌症。婁培人表示，不少生活作息正常、無不良嗜好的中年男性，因口咽部反覆潰瘍，就醫檢查後確診為頭頸癌。
台大醫院耳鼻喉部主治醫師陳贈成指出，早期頭頸癌症狀不明顯，且集中於四十至六十歲男性，除外觀改變，說話功能受損之外，還需負擔龐大的醫療費用，每人每年治療費用超過百萬元。婁培人呼籲，吸菸、飲酒、嚼食檳榔習慣者，口咽部出現不明原因潰瘍時，應盡速就醫檢查，也鼓勵男性施打HPV疫苗。
為預防子宮頸癌，衛福部國健署於二◯一七年起為國中女生公費施打HPV疫苗，嘉義市於今年開始為國中男生公費接種HPV疫苗，台北市預計明年上路。國健署長吳昭軍表示，目前一年編列三億元預算，若納入男生則需增二億多；他強調「錢不是最主要考量」，重要的是效益問題，現階段仍以年輕女性為主，但不反對地方縣市爲國中男生公費接種HPV疫苗。
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