健康你我他／社會連結不足 我提早做準備

看見健康版「9月主題」徵稿，趕緊上網填寫退休力測驗，測出55分顯示今年沒有進步。評量建議「要在健康方面多加一把勁，並多一點社會參與」，我心虛地自我緩頰，大疫三年的群聚管制與口罩可能是主因，也因此沒有健檢與運動。

我從事國際貿易，「人與人」的連結其實很頻繁，包括新與舊、國內和國外，畢竟凡事要溝通。但雷達圖下方的結論「社會連結準備最不足」，可謂正中下懷，因為整天忙於工作，於是我早有準備。

十年前，順利取得師範大學英語系碩士學位，除了補強「非英文系」的英語能力之外，還修習了教學資格的不足。計畫退休後，將個人超過30年的國貿經驗與英語運用免費分享。我已經寫了很多教材，並且再三校正，以免誤人子弟。

疫情期間，我關在家裡自學吉他，應該是發揮了三年國小合唱團的基本功，半年內便可自彈自唱。大約只需要15個左手和弦，配合右手3拍和4拍彈指撥弦以及搖滾刷弦方式，數百首國、台、英、日文歌曲，便可人琴合一。不久之後，還可升級到拍弦伴奏，譬如庾澄慶的「情非得已」和張震嶽的「再見」，網路上YouTube隨時隨地可以學習。

退休後，我希望能貢獻一己之力，帶給社會歡樂。胡適先生曾說：「要怎麼收穫，先怎麼栽」，我的退休力正在培養之中。