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二期擴建決標 陽明交大醫院年底動工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
陽明交通大學附設醫院擴建案的二期工程，以37.7億決標，今年底動工。記者戴永華／攝影
陽明交通大學附設醫院擴建案的二期工程，以37.7億決標，今年底動工。記者戴永華／攝影

國立陽明交通大學附設醫院二期擴建計畫的主要工程，醫療大樓及教學研究大樓日前以37.7億決標，年底即將動工，預計2027年3月完工，一般急性病床將從原先400床擴增到499床、特殊病床將從203床增至363床，大幅提升醫療量能，朝向爭取升格為醫學中心邁進。

國立陽明交通大學附設醫院分成兩期進行擴建，第一期興建蘭陽院區2016年10月完工啟用，接著爭取第二期擴建，原本行政院在2019年核定二期擴建工程款30億元，但期間遇到疫情及缺工、物價上漲等未可預知的影響，造成工程經費增加，去年6月增加核定工程經費為41.86億元。

這次院方針對醫療大樓及教學研究大樓興建招標工程，3年來歷經初步規畫、設計評選、環境差異評估、細部設計等程序，終於在9月6日以37.7億元決標，年底即將動工；後續尚有宿舍大樓及一期醫療大樓整建工程，繼續爭取發包興建。

陽明交大醫院表示，二期基地面積5萬7522平方公尺，其中醫療大樓地上10層、地下3層，教學研究大樓地上4層，宿舍大樓是地上9層、地下1層；一般急性病床將從原先400床擴增到499床，特殊病床將從203床增至363床，大幅提升檢查、急重症量能、高端醫療，門診也將擴大，加上教學研究能量的擴充，全面提升醫療水平。

陽明交通大學 宿舍

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