見光不見燈 未來照明設計新風潮

照明不只是居家日常的需求，也是當代重要的生活美學，一盞燈、一束光往往像舞動空間的魔法師，帶來不同生活情趣。展晟照明集團今年在高雄建材大展打造「燈・光體驗專區」，帶民眾深入悠遊於燈光照明的奇幻世界。業者指，見光不見燈的「無主燈」照明設計及節電減碳，都是照明未來發展新風向。

展晟照明集團2008年創設的自有品牌「舞光」，市占率領先群倫，每年賣出的燈管總數能環繞台灣30多圈，產品以「光氛圍、光感動及光智慧」作為核心價值，不斷推陳出新，且是台灣銷售據點最綿密的照明品牌。

今年在高雄展覽館登場的高雄國際建材大展，舞光特地在展區打造的燈・光體驗專區，以商業空間、時尚美學、節電減碳、戶外空間4大主軸呈現，並舉辦「與光對話：室內光環境設計」及「以光塑形：室內設計實務與照明應用」2場大型講座，帶大家探索光環境、室內主燈新美學、照明減碳新趨勢，吸引200多名裝修公司、室內設計師，聆聽取經。

展晟照明集團行銷副總黃祺軒說，「無主燈」的照明設計是是現在照明的新趨勢，在空間設計中做到見光不見燈，降低對眼睛過度刺激，是「健康照明」的一環。