健保補助住院整合照護 永康奇美9月開辦已滿床

全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫，台南奇美醫療體系9月1日起配合推動，3個院區共提供142床住院整合照護病床，其中永康院區已滿床，院方評估民眾接受度高，將持續推行。

奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴今天在院內衛教宣導會表示，全民健康保險住院整合照護服務去年開始試辦，當時院方評估長期配合的看護業者尚無充裕人力，因此未申請加入，經過約1年準備及招募人力，今年正式加入試辦計畫。

陳綉琴指出，初期在永康總院與柳營奇美醫院各辦理50床，佳里奇美醫院辦理42床，病人經過評估可進行整合照顧，再根據病人疾病嚴重程度，由院方提供適當特約看護進行全責照護，住院期間照顧工作委由院方特約看護執行，家屬以探病取代陪病，不用全時在醫院照顧或自聘看護。

她說，自聘看護每天花費約新台幣2600至3000元，對許多家庭來說是不小負擔，臨床上許多老年住院病人，若非子女請假照顧就是配偶老老相顧，許多照顧需求還是須由護理師協助，間接對人力短缺的護理工作負荷雪上加霜。

陳綉琴表示，以往醫院會為有需要的病人家屬媒合共聘看護，但病人來去掌控不易，由住院整合照護服務取代後，不僅更有制度，醫院能對照服員直接考核，照服員與護理人員間配合更流暢，12小時輪班制也讓照服員獲得較佳勞動條件。

她說，自9月1日開辦以來，收到民眾反應不錯，永康總院50床很快就額滿，目前提出申請需要等床，柳營及佳里也各約有8成、7成使用率。

陳綉琴指出，住院整合照護服務可減輕家屬住院照顧及經濟上負擔，並提升病人住院照護品質，是值得在全國全面推廣制度，但照服員人力缺口是隱憂，已協助業者加強培訓，並鼓勵曾為照顧家中長輩中斷職涯的民眾二度就業，未來盼能再擴大服務。