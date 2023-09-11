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今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局發布豪大雨特報，影響至今晚。圖／中央氣象局提供
中央氣象局發布豪大雨特報，影響至今晚。圖／中央氣象局提供

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布10縣市豪大雨特報，至今晚屏東山區有局部大雨或豪雨機率；嘉義以南地區及苗栗至雲林、台東山區有局部大雨發生。周三至周五，水氣少，天氣相對穩定，午後山區、南部近山區平地留意短暫雷陣雨；周六至下周一，吹東南風，水氣增、雨區擴大。

中央氣象局發布豪大雨特報，影響至今晚，豪雨為屏東縣山區，大雨則包括苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區。

中央氣象局預報員葉致均指出，明、後天各地多雲到晴，午後山區、南部近山區平地短暫雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢。

周四至周五，花東、恆春半島零星降雨，午後山區、中南部有雷陣雨。

周六至下周一，南邊水氣帶上台灣，加上吹東南風影響，東半部、南部、山區會有局部雷陣雨，其他地區午後有雨。

苗栗等10縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站
苗栗等10縣市豪大雨特報。擷取自氣象局網站

屏東縣 氣象局 嘉義 大雨特報

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