全國本土登革熱個案破6000例 羅一鈞建議台南市啟動分級收治轉診

衛福部疾管署最新統計，昨（10日）本土登革熱個案新增227例本土病例，全國累計6140例，分布15縣市，目前累計25例重症，9例死亡。因應蘇拉颱風及海葵颱風過後持續降雨，南部登革熱疫情升溫，疾管署副署長羅一鈞今第8度南下視察醫療量能，建議台南市府登革熱一級指揮中心設立專責分級收治及轉診小組，每日盤點全市各醫院急診、病房、加護病房等收治量能，以利因應未來可能增加的醫療需求。

羅一鈞說，台南上周連日大雨，今開始放晴，但病例數增加快速，外界擔心醫療量能問題，因此至收治病人數較多的東區台南市立醫院進行了解，該院自6月中旬以來，共曾收治217例登革熱確診住院病患，肩負大部分東區及仁德區、永康區等鄰近區域的登革熱病例住院需求，目前尚有32例住院，其中5例為重症。

羅一鈞說，因應台南市登革熱疫情升溫，該院目前每日統計收治病人情形，醫療量能還在可控範圍，而急診室已設置專區收治登革熱留觀病患，以蚊帳及防蚊液加強防護，病房也啟動內科等科別的資源調度支援感染科。

羅一鈞指出，2015年台南市爆發登革熱疫情時，當時確實超過醫療量能的負擔，因此建議於市府登革熱一級指揮中心設立專責分級收治及轉診小組，每日盤點全市各醫院急診、病房、加護病房等收治量能並適時調度，以利因應未來可能增加的醫療需求。

舉例來說，據統計台南市立醫院目前每日通報確診病例數為10例以內，如果每日超過15例個案，就會分流至其他醫院收治，因此採用如新冠肺炎疫情期間的醫療網概念運作，由衛生局醫政科統計登革熱個案數、病床及人力調度等，避免醫院出現收治不均的情形。

此外，羅一鈞早上前往高雄市大寮區及前鎮區視察校園及社區登革熱防治工作，並至列管為高風險場域的新光高中(大寮區)及資源回收場(前鎮區)實地訪查，發現環境雖有部分改善，但兩處仍發現病媒蚊成蚊，更於校園查獲陽性孳生源，由衛生局現場開立舉發單要求立即改善，羅一鈞要求到場主管機關代表，務必嚴格督導所屬高風險場域改善進度，勿成為登革熱疫情防治破口。

疾管署發言人曾淑慧說，隨著本土登革熱病例數上升，憂心重症患者人數也會增加，因此關注醫療量能，醫療資源較為缺乏地區，主要收治輕症、中症，醫學中心收治重症，同時時序進入9月，呼吸道疾病患者增加，而至10至12月相關重症個案也會多，恐影響醫院醫療量能調度。

不具名專家也指出，依目前每天新增200多例速度累積，於月底恐逼近萬例，甚至超過1萬例以上。對此，曾淑慧說，今年登革熱疫情受到氣候暖化、颱風及雨量較多、都市化等因素影響，「病例數難以預估，但不希望病例數到這麼多」，即便疫情上升、病例數增加，也希望增加速度不要太快。

回顧2015年登革熱疫情爆發時，當時病例數增加快速，曾淑慧說，希望今年病例數在可控範圍內，主要是登革熱感染者約75至80%為輕症，可能沒有症狀，需要醫療處置約10%，另5%為重症個案，因此病例數在可控範圍內，醫療量能就可支應，不讓民眾因感染而死亡。

疾管署統計，昨新增227例本土病例， 分布為台南市206例、高雄市14例、雲林縣3例、屏東縣、桃園市、新北市及台北市各1例，另新增1例境外移入病例，感染國家為印尼。新增1例重症，無新增死亡病例。

目前全國累計6140例，分別為台南市5462例、雲林縣332例、高雄市229例、屏東縣30例、桃園市16例、嘉義縣14例、台北市13例、新北市12例、台中市11例、新竹市8例、新竹縣4例、彰化縣3例、苗栗縣2例、南投縣2例、嘉義市2例。