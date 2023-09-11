賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

超思進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，卻被農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘在臉書爆料，指前幾天還台農蛋品的巴西盒裝蛋在架上，製造日期是9月5日、保存期限是10月5日，質疑進口蛋保存期限能否逾4個月，對此，台農蛋品回應，政府規定洗選蛋製造日就是洗選日，有效期限為一個月，「我們依法標示沒有問題。」

台農蛋品位於高雄市鹽埕區，記者走訪該公司，門前有載運蛋品的車子出入，也有民眾到公司買散裝的雞蛋，對記者問及是否有販售巴西進口蛋？公司內部的人員，指涂姓老闆人在屏東，隨即給其手機幫忙聯絡。

記者致電涂姓老闆，問及是否有賣巴西蛋？涂姓老闆立馬回「有」，他指出，先前蛋荒，農業部專案進口巴西蛋，「我們有洗蛋機器，政府叫我們幫忙賣，就幫忙呀」，他們將農業部進口的巴西蛋清洗後，再以盒裝蛋型式賣給全聯。

涂姓老闆說，巴西雞蛋裝船日不一，「反正政府交給我們的蛋，都是在有效期限內的，我們不可能去賣過期蛋」，而依食藥署標示規定，洗蛋日是製造日，有效期限為一個月，「我們哪一天洗蛋，就依這個原則去標示，完全沒有問題。」

涂姓老闆說，消費者不愛巴西蛋，「這批（巴西）蛋賣得很差，我一盒只賺約一元，是幫政府忙，才幫忙賣巴西蛋，現還被人這樣懷疑，很困擾啦。」