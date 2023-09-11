快訊

今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

高虹安捲豪車、豪宅爭議…錢康明去職後更「解夢」爆內幕 竹市府8點反擊

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
台農蛋品位於高雄鹽埕區。記者吳慧芬／攝影
台農蛋品位於高雄鹽埕區。記者吳慧芬／攝影

超思進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，卻被農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘在臉書爆料，指前幾天還台農蛋品的巴西盒裝蛋在架上，製造日期是9月5日、保存期限是10月5日，質疑進口蛋保存期限能否逾4個月，對此，台農蛋品回應，政府規定洗選蛋製造日就是洗選日，有效期限為一個月，「我們依法標示沒有問題。」

台農蛋品位於高雄市鹽埕區，記者走訪該公司，門前有載運蛋品的車子出入，也有民眾到公司買散裝的雞蛋，對記者問及是否有販售巴西進口蛋？公司內部的人員，指涂姓老闆人在屏東，隨即給其手機幫忙聯絡。

記者致電涂姓老闆，問及是否有賣巴西蛋？涂姓老闆立馬回「有」，他指出，先前蛋荒，農業部專案進口巴西蛋，「我們有洗蛋機器，政府叫我們幫忙賣，就幫忙呀」，他們將農業部進口的巴西蛋清洗後，再以盒裝蛋型式賣給全聯。

涂姓老闆說，巴西雞蛋裝船日不一，「反正政府交給我們的蛋，都是在有效期限內的，我們不可能去賣過期蛋」，而依食藥署標示規定，洗蛋日是製造日，有效期限為一個月，「我們哪一天洗蛋，就依這個原則去標示，完全沒有問題。」

涂姓老闆說，消費者不愛巴西蛋，「這批（巴西）蛋賣得很差，我一盒只賺約一元，是幫政府忙，才幫忙賣巴西蛋，現還被人這樣懷疑，很困擾啦。」

涂姓老闆說，他從事蛋行多年，是頭一回賣巴西蛋，賣得很差還被誤會，以後不賣了。

台農蛋品位於高雄鹽埕區。記者吳慧芬／攝影
台農蛋品位於高雄鹽埕區。記者吳慧芬／攝影

巴西 老闆 雞蛋

延伸閱讀

獨／超思巴西蛋逾4個月竟上架 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

【專家之眼】揪出超思案背後的影武者

詢問超思巴西雞蛋產地 洪孟楷曝農業部公文：不說就是不說

超思進口雞蛋到岸跟離岸價格間比價 陳駿季：是非常荒謬的事情

相關新聞

今晚10縣市豪大雨特報！嘉義以南留意局部大雨 周末雨區擴大

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布10縣市豪大雨特報，至今晚屏東山區有局部大雨或豪雨機率；嘉義以南地...

奮戰口蹄疫24年迎來新里程碑 首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓

台灣去年6月讓世界動物衛生組織改列為口蹄疫非疫區後，屏東縣崁頂鄉嘉一香食品公司於今年獲菲律賓40呎櫃約22公噸的豬肉訂單...

超思巴西蛋放超過4個月仍可賣？ 食藥署回應了

超思進口巴西雞蛋爭議持續延燒，不過卻被質疑，5月底裝船的雞蛋，如今9月還能在台灣市面上看見，保存期限甚至列在10月5日，...

賣巴西過期蛋？ 台農蛋品：幫政府忙還被誤會「以後不賣了」

超思進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，卻被農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘在臉書爆料，...

這個傷大谷翔平也遇過 醫：韌帶重建手術後軍人打消退伍念頭

1名40歲軍人在訓練時手肘關節脫臼，雖經復位後以石膏固定治療，但休養後仍感覺右手肘極度不穩定而且使不上力，吃藥、針灸和復...

下班帶傘！雨彈升級10縣市豪大雨特報 恐下到晚上

雨彈升級，氣象局下午針對苗栗等10縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦