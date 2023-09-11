獨／超思巴西蛋逾4個月竟上架 農業部：製造日就是洗選日沒有問題

超思進口巴西雞蛋爭議延續，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘在臉書再爆，農業部防檢署日前稱巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天卻還有巴西蛋在架上，製造日期是9月5日、保存期限是10月5日，質疑進口雞蛋保存期限能否逾4個月。農業部回應，巴西雞蛋因長時間運輸因此有塗食用臘，最長可保存4個月。

林裕紘指出，進口蛋僅經過檢疫外殼清潔，從盤蛋重新包裝成盒蛋，根本就不符合加工食品重新計算製造日期的方式，若進口但煮成魯蛋，有形式上、化學上的變化，那有新的製造日期沒話講，但這些只剩經過洗選，重新包裝而已，本質上沒有任何改變，竟然就可以變成是新生產的。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，巴西這幾批進口雞蛋都有逐批檢查，由於巴西海運至台灣路途遙遠，約2萬公里，蛋殼上有氣孔，若有細菌跑進去就會壞掉，因此會用食用臘做「噴膜」處理，把雞蛋包膜起來，因此保存期限最長可達4個月，這點沒有問題。

李宜謙說，5月30日裝船的這批，保存期限為9月底，通過海關檢驗後，送至台灣洗選場的日期為9月6日，根據食藥署食品包裝規定，製造日期就是洗選日期，因此這點沒有問題；至於業者把保存日期壓在10月5日，這點就要詢問食藥署有無違法規定。

另林裕紘還說，有蛋商反映分配到的進口雞蛋沾有雞屎，質疑有防疫問題，更諷刺「難怪進口蛋若要盒裝，還要再洗選一次，因為品質很糟」，外界也關注為何這樣的雞蛋有辦法通過海關檢驗。

李宜謙強調，由中央畜產會委託貿易商進口的雞蛋，都有嚴格逐批檢驗，現在會暫停進口巴西及土耳其雞蛋，就是因為先前檢驗到土耳其雞蛋不乾淨、沾有羽毛，而巴西則有禽流感，因此進口的雞蛋還沒進來就在海關退運、銷毀。