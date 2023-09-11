感染HPV與性伴侶多有關 超過此人數感染率暴增9成

據統計，台灣男性一生性伴侶平均為5人、女性為3人，全球男性性伴侶最多的是紐西蘭為44人，女性性伴侶最多是瑞士17人。近年來，頭頸癌發生率持續攀升，美國研究指出，頭頸癌中的口咽癌與感染人類乳突病毒（HPV）有關，單一性伴侶感染HPV機率達6成，但若一生累積性伴侶達3至6人，感染機率上升至9成，只要有性接觸都可能感染或傳染HPV，不可不慎。

今天於一場人類乳突病毒（HPV）衛教活動，耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人表示，男女皆可能因HPV持續感染罹患頭頸部、口咽部相關癌症。最新調查顯示，台灣健康男女中約有1.6至2.1%口咽部感染HPV，相當於每50人就有1人，其中又以31至40歲及51至60歲男性感染率最高。目前台灣約3成口咽癌為感染HPV所致，且比例持續上升。

婁培人說，美國研究指出，男性口咽癌發生率已超過女性子宮頸癌，成為發生率最高的HPV相關癌症。國內診間也觀察，許多40至60歲男性，生活作息正常、不菸不酒不檳榔，因口咽部潰瘍就醫，檢查竟是罹患頭頸癌，雖然部分人於感染HPV後，身體會清除病毒並獲得抗體，但自然獲得的抗體無法有效預防再度感染，建議應施打HPV疫苗加以防護。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師陳贈成說，頭頸癌初期症狀不明顯，好發於40至60歲男性，而男性罹患頭頸癌比例為女性的10倍，一旦不幸罹癌，不僅須面對治療導致的外觀改變，說話功能受損，同時還要負擔龐大的醫療費用，據統計確診後每人每年治療費用需花費百萬元以上。

耳鼻喉頭頸外科醫學會今年攜手樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員籃籃、Yuri、宋宋，民眾若參與「Heads up! 迎頭一擊HPV! 」診間限定活動，至合作的耳鼻喉科診間諮詢，參加抽獎有機會獲得樂天女孩限定客製化周邊商品。陳贈成說，國人應對HPV提高警覺，若有吸菸、飲酒、嚼食檳榔者，或口咽部出現不明原因潰瘍，應速就醫檢查，及早預防相關疾病與癌症。