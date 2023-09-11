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奮戰口蹄疫24年迎來新里程碑 首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，屏東縣崁頂鄉嘉一香公司外銷菲律賓首櫃生鮮豬肉，該屠宰場恆溫11至12度，品質優良獲菲律賓考核人員青睞，此次外銷肉品以五花肉為主。記者張已亷／攝影
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，屏東縣崁頂鄉嘉一香公司外銷菲律賓首櫃生鮮豬肉，該屠宰場恆溫11至12度，品質優良獲菲律賓考核人員青睞，此次外銷肉品以五花肉為主。記者張已亷／攝影

台灣去年6月讓世界動物衛生組織改列為口蹄疫非疫區後，屏東縣崁頂鄉嘉一香食品公司於今年獲菲律賓40呎櫃約22公噸的豬肉訂單，為除名後首櫃生鮮豬肉出口案例，農業部長陳吉仲今主持外銷記者會，指此次出口為台灣畜牧業奠定重要意義，現針對傳統豬瘟逐步拔針，預計明年通過審核，讓台灣成為亞洲唯一的重大豬隻疾病非疫區國家。

陳吉仲表示，台灣與豬隻口蹄疫奮戰24年終拔針成功，於2020年獲世界動物衛生組織宣布台灣自口蹄疫區除名，再加上各界2年多來成功抵擋非洲豬瘟入侵，目前著手朝傳統豬瘟非疫區目標邁進，預計於明年11月讓台灣成為重大豬隻疾病非疫區國家，提高台灣生鮮與加工豬肉產品的國際競爭力，並結合國內養豬百億基金改善國內6千多家畜牧業環境，讓地方產業能永續發展。

嘉一香董事長陳國訓表示，台灣過往豬肉外銷曾創一年出口27萬噸榮景，1997年台灣爆發口蹄疫停止外銷，經過24年努力除名，讓肉品得以重返國際市場，今年1月台灣嘉一香、欣樂、和榮意、泰安、信功、台畜等6間屠宰場的生鮮豬肉取得菲律賓農業局進口核准，經2個月努力與磋商，由嘉一香取得馬尼拉業者訂購40呎櫃約22公噸的豬肉，「今天是第一個櫃」，此次以五花肉為主，採海運輸送，約一個禮拜後抵達菲律賓，「屏東廠內多數移工來自菲律賓，大家都很用心做，讓同鄉的民眾可以吃到台灣豬肉。」

農業部表示，未來將在穩定國內豬肉供應與價格的前提下，輔導有外銷意願業者轉型升級並拓展國際市場，除了菲律賓外，包括新加坡、馬來西亞、日本、韓國等，都是台灣生鮮豬肉的重要目標市場，透過簡易諮商談判、市場調查研究、買主通路鏈結及拓銷活動推廣等，開拓更多外銷市場，提高國內豬農收益，確保養豬產業永續發展。

台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓。記者張已亷／攝影
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓。記者張已亷／攝影
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓，約一個禮拜後抵達。記者張已亷／攝影
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓，約一個禮拜後抵達。記者張已亷／攝影
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓，農業部長陳吉仲（左一）與嘉一香公司董事長陳國訓（右一）為重約22噸的40呎櫃進行封櫃儀式。記者張已亷／攝影
台灣奮戰口蹄疫24年終迎來新里程碑，首櫃生鮮豬肉外銷菲律賓，農業部長陳吉仲（左一）與嘉一香公司董事長陳國訓（右一）為重約22噸的40呎櫃進行封櫃儀式。記者張已亷／攝影

豬肉 菲律賓 口蹄疫

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