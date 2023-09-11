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台灣口蹄疫區除名後首櫃豬肉外銷 陳吉仲：鼓舞豬農

中央社／ 屏東縣11日電
農業部長陳吉仲。 本報資料照片
農業部長陳吉仲。 本報資料照片

台灣自民國109年成為非口蹄疫區，今天迎來22公噸生鮮豬肉外銷到菲律賓，透過海運預計1週後抵達；這是除名後首次出口，農業部長陳吉仲表示，鼓舞豬農與冷凍屠宰業者。

在政府與業者共同努力下，今年1月，台灣嘉一香、欣樂、和榮意、泰安、信功、台畜共6家屠宰場生鮮豬肉取得菲律賓農業局進口核准，7月菲律賓豬肉進口商來台訪廠，經過2個月磋商，嘉一香食品有限公司與菲國業者談成訂單。

今天舉行「台灣豬肉、菲同凡饗」記者會，陳吉仲與嘉一香董事長陳國訓進行封櫃儀式，40呎貨櫃裝滿22公噸生鮮豬肉外銷至菲律賓，透過海運方式，預計5至7天抵達，菲國民眾約1週後就能買到台灣豬肉；這也是台灣自口蹄疫區除名後，首櫃豬肉出口成功案例。

陳吉仲會中表示，自口蹄疫區除名後，現在也啟動傳統豬瘟拔針計畫，這次豬肉外銷，具有正面意義，鼓舞豬農配合防疫政策，也鼓舞冷凍屠宰肉品業者。

「台灣豬肉要開始進軍國際市場」，陳吉仲說，若傳統豬瘟順利拔針，台灣豬業產業要把生鮮、冷凍等體系準備好，預計明年向世界動物衛生組織（WOAH）遞件申請豬瘟非疫國，讓更多豬肉外銷到全世界。

陳國訓指出，這次成功取得菲律賓肉品進口商訂單，代表台灣豬肉品質與生產過程符合國際市場要求，能夠與國際主要肉品供應國丹麥、西班牙等國家競爭，期盼未來通力合作，逐步布局，拓展國際市場。

豬肉 菲律賓 陳吉仲

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