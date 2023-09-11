低壓帶戲劇性灌飽水庫 彭啟明：近期無侵台颱 周末水氣再增

嘉義縣市昨天致災性強降雨造成積淹水災情。天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，今天午後嘉義還是會下雨，已經有對流發展起來，預計下午閃電、落雷發展起來。

彭啟明說，海葵颱風之後，低壓帶已經影響台灣南部一整周，預計降雨本周開始會逐漸減弱。大概是低壓帶徘徊，天氣不穩定；上午晴朗，可是午後雷陣雨一直持續到晚上、甚至深夜。

北部則是晴朗炎熱，但他表示，高溫有明顯降下來，這時候還是要嚴防秋老虎天氣。周二至周五轉為夏季的天氣型態，降雨減少，山區還是有午後陣雨。周末轉為偏南風，天氣有可能再度轉為不穩定一點點。

他說，好消息是近期沒有颱風接近台灣，可以放心。不過，9月是颱風旺季、僅次於8月，還是要提高警覺，9月下旬可能轉活躍一點點，要珍惜未來一周相對穩定的天氣。

未來可能還是有擾動發展、會有颱風生成。彭啟明說，9至10月還是有機會有颱風會進來台灣，所以要特別注意，今年已經有3個侵襲台灣的颱風，未來是預期還會有。

彭啟明表示，今年秋季冷空氣比較不容易南下，秋季偏暖可能性比較高，還是要關注有沒有颱風會生成。

而海葵颱風終結1471天沒有颱風登陸的紀錄，彭啟明說，造成東半部、南部顯著降雨，北部沒有什麼感覺。整個太平洋高壓長期偏弱，整個季風低壓降雨偏多，也帶動過去一周天氣的變化，南部的雨真的滿多的。台灣在大的低壓帶環流裡面，天氣就比較不穩定。不過，北方有點東北風，還不是東北季風，比較乾。

彭啟明表示，這次不穩定的天氣，「很戲劇性的，水庫大多滿滿的」。尤其曾文水庫蓄水率99.07%，快要100%，相信水利單位應該會滿高興的，這樣的消息到明年春天是滿好的徵兆。但這樣的天氣造成南部比較辛苦一點，終於要結束了，不過還是要多注意，「真的是極端化，風不調、雨不順」。

前陣子引發香港暴雨的低壓帶，「都是海葵留下來的」，彭啟明說，整個大低壓帶延伸到台灣，低壓中心已經移到海南島，慢慢有減弱消失趨勢。太平洋高壓會慢慢西伸過來，基本上本周天氣相對穩定。不過，周末改為吹南風，水氣會顯著增加，中南部天氣變不穩定。

降雨從周二開始減少，只剩山區有午後雨勢，到周末開始多一點。彭啟明說，溫度方面，短時間回不到35度以上高溫，大約32、33度，晚上開冷氣方式要調整，不然很容易感冒。

他表示，今年是暖冬的機會比較高，因為今年是聖嬰年。至於衣服是否換季，10月再來看。