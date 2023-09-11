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徵選遊樂園代言人 觀光局向外籍人士招手最高獎金3萬元

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
徵選台灣遊樂園大使，交通部與台灣觀光遊樂區協會向在台留學、工作的外籍人士招手。圖／觀光局提供
徵選台灣遊樂園大使，交通部與台灣觀光遊樂區協會向在台留學、工作的外籍人士招手。圖／觀光局提供

徵選台灣遊樂園大使，交通部與台灣觀光遊樂區協會向在台留學、工作的外籍人士招手，遴選50位國際大使，9月30日前報名，深入體驗兩天一夜遊程，擔綱台灣樂園旅遊的最佳代言人，透過社群平台分享觀光遊樂園的旅遊相片或影片，有機會獲得3萬元獎金。

交通部觀光局代理局長周廷彰表示，期待透過徵選活動，將台灣觀光遊樂園的多元特色與傳遞世界，吸引更多國際旅客來台，並將觀光遊樂園納入不可錯過的景點。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌指出，本次活動各家觀光遊樂業者端出最吸睛、亮眼的6條特色觀光遊樂園遊程，包括包括「動物親親之旅」走訪野柳海洋世界、遠雄海洋公園以及六福村主題遊樂園，與海陸生物互動；「滑雪與科技童趣之旅」到訪小叮噹科學主題樂園、尚順育樂世界與西湖渡假村，體驗全台唯一滑雪場等，並由國際大使選出最想體驗及推薦的2條遊程。

觀光局表示，詳細活動內容可參考台灣好樂園官網或交通部觀光局臉書粉絲專頁。

遊樂園 觀光局 交通部

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