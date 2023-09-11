【重磅快評】新的颱風形態應帶動防颱思維改變

海葵颱風出海離台幾天了，但其留下的低壓帶，一直在南部降下超過三百毫米日雨量的大豪雨，把嘉義一半行政區淹掉，程度嚴重到今天停班、停課。印象中颱風走了隔天就應雨過天青，不會大雨下不停；海葵留下低壓帶尾巴過去不曾見過，且超大豪雨成災更是未聞，這會是極端氣候帶來颱風形態改變嗎？

氣象局昨天雨量觀測第一名是台南鹿寮，是同一低壓帶降雨，雨量超過三百毫米，其實前一天低壓帶在台南市即有超過八十毫米時雨量的降雨，如此的強降雨，台南市毫無防禦餘地，只能看他淹。請注意，強降雨不是來自颱風，只是颱風走了留下的低壓帶，與以前颱風、豪雨印象完全不同。

其實，八日海葵登陸廣東、香港前已減弱為熱低壓，不該再以「颱風」稱呼；八日晚上香港天文台記錄到熱低壓創下一五八點一毫米的時雨量記錄，是香港一三九年來首次，香港當然癱瘓了；地鐵站成蓄水池，道路成了水路，不能行車，只能行船。一五八點一毫米時雨量這數字是什麼意思？台北是台灣首善之區，防洪設計是時雨量七十八毫米，超過，就只能放手讓他淹；香港兩倍台北時雨量，受損程度不難想像。

昨天還有件熱低壓撒潑事件。原來在台灣東方海面生成的鴛鴦颱風一路穩定向北行進，路徑預測將在日本本州登陸，可能侵襲關東、東北地區；不過鴛鴦北上因海溫降低，逐漸減弱，接近本州陸地前已減弱為熱低壓，颱風並沒有登陸，至多只算邊緣掃到，雖然預測衝擊減小，仍然在千葉、茨城、福島等地降下豪雨，人員傷亡外，更到處河川氾濫、土石流成災，是日本近年來破壞最大的自然災害。

氣象專家發現，發生在台灣、香港、日本一連串大豪雨的災害事件成因都不是颱風侵襲，至多只是熱低壓掃過，為什麼颱風尾巴的低壓帶會有這麼大的降雨？且不只這些自然災害，今年稍早大陸華中、華東一連串豪雨成災也與颱風沒有直接關係，這一自然現象的變化意謂什麼？推測應與極端氣候有關，但到底有何關連？總不能一攤手「讓你淹」，仍然固守一成不變的老式防颱思維吧？