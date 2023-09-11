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爆料超思蛋爭議遭側翼攻擊 「好油」怒被人格毀滅：一堆人渣

聯合報／ 記者楊德宜胡瑞玲／台北即時報導
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘昨天再爆料，防檢署稱巴西蛋最晚是5月30日裝船，但前幾天仍有巴西蛋在架上賣。圖／取自「Linbay好油」粉專
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘昨天再爆料，防檢署稱巴西蛋最晚是5月30日裝船，但前幾天仍有巴西蛋在架上賣。圖／取自「Linbay好油」粉專

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘時常在網路針貶農業議題，近日在臉書踢爆超思蛋爭議，卻慘遭攻擊，他不滿怒嗆「一堆人渣」；昨天再加碼爆料，有蛋商分配到的進口雞蛋上竟有雞屎，此外針對防檢署稱巴西蛋最晚是5月30日裝船，但前幾天仍有巴西蛋在架上賣。

「Linbay好油」透露遭到側翼網軍人格毀滅戰，指他頭銜是「前頂新集團油品師」，網傳資料內容攻擊他，「主要農業論述：我最懂農產運銷」、「農業四大寇裡面最忙的，恐怕就是這位林北好油了，說他是林北很忙也不為過。因為他一個人不但要搞自己公司的農產運銷、要當關鍵時刻的固定來賓、偶爾還得代筆經營林佳新的粉專」。

「Linbay好油」表示，這些人根本不在意事實，然後就想辦法抹黑。他有ONAOO的初階品油師的執照，就可以抹黑他成頂新品油師。他講解農產運銷工作實務，就變成他自稱我最懂農產運銷。他偶而去上關鍵時刻，大概一個月去一兩次，就可以變成關鍵時刻的固定來賓。

他表示，林佳新有時候參考他的內容拿去用，「就變成我幫林佳新代筆經營他的粉專，我是有那麼閒喔？更可恨的是再怎麼檢舉，就算去報案都沒用，一堆人渣」。

網友發聲力挺表示，「好油一定是做對了什麼，加油」、「代表講到他們的痛點了」。「Linbay好油」今透露他出國，菜農林佳新打趣「你繼續留在台灣才不安全」。

有支持者反串建議「別一天到晚說實話，你這樣誠實對得起黨的栽培嗎？黨沒有教你不能說實話嗎？你這樣讓黨痛心疾首了」，「Linbay好油」表示，「黨告訴我，莫忘初衷，忘記的是他們，不是我」。

「Linbay好油」爆料前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，質疑「這些進口雞蛋會有超過4個月的保存期嗎？」維持冷藏的情況可以110天，但台灣又沒有維持冷藏，而且經過洗選根本沒辦法保存，但這種蛋放一個月，誰買到誰倒楣，「這就是我們糟糕的政府」。

「Linbay好油」說，他個人覺得，這種3、4個月的蛋，在台灣洗過放在室溫下給人買回去吃，問題比牧場的問題嚴重多了。更倒楣的是蛋一下就發霉的，然後還要被衛生局罰。

對於網友擔心買到臭蛋，「Linbay好油」建議，打蛋前不要直接打進鍋裡，先放在另一個容器檢查一下，沒問題再進鍋。

「Linbay好油」版主林裕紘時常在網路針貶農業議題，近日在臉書踢爆超思蛋爭議，遭到攻擊，他怒指遭到側翼網軍人格毀滅戰。圖／取自「Linbay好油」粉專
「Linbay好油」版主林裕紘時常在網路針貶農業議題，近日在臉書踢爆超思蛋爭議，遭到攻擊，他怒指遭到側翼網軍人格毀滅戰。圖／取自「Linbay好油」粉專
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘昨天再爆料，有蛋商分配到的進口雞蛋上竟有雞屎。圖／取自「Linbay好油」粉專
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘昨天再爆料，有蛋商分配到的進口雞蛋上竟有雞屎。圖／取自「Linbay好油」粉專

林佳新 雞蛋 巴西

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