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婦人半夜咳不停懷疑喝冰水和塵螨 但醫師說是這器官出問題

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。圖／澄清醫院提供
澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪。圖／澄清醫院提供

一位50多歲婦女，半年來常在睡覺時一直咳嗽，懷疑是天熱喝冰水造成氣管不好，也懷疑是床舖有塵螨引起氣管過敏，澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪說，找到該病患長期咳嗽的源頭竟是心臟出了問題，她的心臟衰竭的指數高達正常值的40倍，是相當嚴重的心臟衰竭。

張耿豪說，患者沒有慢性病的病史，咳嗽時好時壞但卻越來越嚴重，雙腳也有輕微的水腫，夜間咳到必須坐起來才會比較改善。胸腔內科醫師聽完病人的描述，加上患者雙腳有輕微水腫情形，覺得可能是心臟的問題，因此轉至心臟內科。

他說，人體內可能積水的地方有幾個，較為常見是肺部積水，會造成肺部無法很好的換氣，導致呼吸不順，容易咳嗽，但沒什麼痰。這個情況尤其容易發生在平躺時，因為平躺時下半身的血液更容易回流到軀幹，所以心臟的血液會比站立時更為增加，若是心臟功能正常則無妨，倘若心臟功能不好，超過了心臟所能負荷，多餘的體液就會滯留在胸腔，導致肺部積水。

詳細檢查後，發現患者心臟的收縮功能只有34%，且左心室擴大到6公分，二尖瓣膜閉鎖不全的嚴重度也接近重度，抽血顯示心臟衰竭的指數高達正常值40倍，是相當嚴重的心臟衰竭， 如果置之不理，依照台灣健保資料庫的資料，30天內的死亡率有10%，1年內的死亡率可以接近30%，比許多癌症還要高出許多。

張耿豪說，心臟衰竭的治療藥物已有長足進步，有助於排出體內多餘的液體，減少心臟負擔，使血管放鬆，減少心臟的氧氣消耗。經藥物治療該患者咳嗽的症狀很快地改善，一個月後，胸部X光已經看不到肺部有明顯的積水，而且心臟的大小明顯縮小許多，抽血也發現心臟衰竭指數降低至接近正常值。活動時也沒有明顯症狀，慢跑、爬山、平躺也都沒有問題。

他說，心臟衰竭雖然不像心肌梗塞或是腦中風有明確的治療黃金時間，幾年前國外已經有研究證實，越早開始治療，尤其發病一年內積極的治療，最有機會讓心臟功能恢復最多，而且有些患者在開始治療的第一個月就能看到明顯的治療效果。

心臟衰竭是多數心臟疾病進展的最後階段，原因相當多樣，成年人常見的有心肌梗塞、腎臟疾病、其他慢性疾病等等造成，其中也包含一些原因不明的。如果有夜咳、呼吸不順、水腫、夜尿等等症狀，請不要忽略了心臟衰竭的可能性，早期治療，有很高的機會能保有正常的生活品質與活動能力的。

患者 咳嗽 指數

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