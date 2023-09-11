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終於擺脫低壓帶糾纏 專家：中南部午後慎防熱對流擴散

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天配合熱力作用，在中南部以及花東山區仍可能有較旺盛的熱對流發展帶來雷雨機會，平地也要留意熱對流發展擴散的情況。本報資料照片
今天白天配合熱力作用，在中南部以及花東山區仍可能有較旺盛的熱對流發展帶來雷雨機會，平地也要留意熱對流發展擴散的情況。本報資料照片

低壓帶影響，昨天嘉義、台南出現強降雨，造成多處嚴重積淹水，甚至傳出災情，嘉義縣政府昨更宣布今天全縣停班停課。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，所幸連續多天糾纏台灣帶來豪大雨的低壓帶影響，終於要在今天逐漸告一段落。

吳聖宇說，昨天因為一個小型低氣壓在嘉義、台南一帶進入陸地，配合白天熱力作用，中午過後在嘉義、台南山區爆發出旺盛的熱對流，帶來劇烈的雨勢。嘉義縣市的雨量尤其驚人，甚至達到大豪雨的程度，一直到晚間對流逐漸消散，降雨才告一段落。

他表示，雖然這次並不是西南氣流，也沒像颱風那樣龐大的規模，但是這種不穩定環境中出現的旺盛中小尺度對流帶來瞬間強降雨，實在是更讓人難以預防。

吳聖宇表示，今天還有些不穩定的條件，南北風交會的位置仍在台灣南部，不過北風愈來愈占上風，水氣要比前幾天少了許多。白天配合熱力作用，在中南部以及花東山區仍可能有較旺盛的熱對流發展帶來雷雨機會。雖然預報資料顯示降雨將以山區為主，不過平地的區域也要留意熱對流發展擴散的情況。

他說，中南部還有花東地區，午後外出仍要特別小心天氣的變化，山區以及低窪危險區域還是暫時避免前往。北部、東北部地區天氣就相對穩定，在比較乾燥的空氣影響下，大致仍維持多雲或晴的天氣，午後山區也會有些局部降雨的機會，不過雨量預報就小了很多。

氣溫部分，今天各地白天溫度較偏高，高溫普遍有31-33度，夜晚清晨則是稍有涼意，尤其是空曠地區，低溫有機會降到20-22度間，甚至局部單點會低於20度，日夜溫差稍微有點大，早出晚歸要注意。

明天開始到周五，天氣會更趨向夏季型的午後山區熱對流雷雨。吳聖宇表示，台灣附近風向大致為東北到偏東風，水氣較少，西半部山區到了午後還是會有熱對流發展，降雨以山區為主，平地比較不會受到影響。

他說，山區有時還是會出現局部比較大的雨勢，中南部山區又比北部山區要容易出現雷雨，到山區活動的朋友還是要特別注意午後的天氣變化。

溫度方面，明天到周五仍是白天較炎熱，夜晚清晨稍涼的型態，雖然夜間低溫會慢慢上升，不過一些比較空曠地方配合輻射冷卻的作用，還是有可能降到比較低的溫度，日夜溫差的情況還是存在。

吳聖宇說，周六、周日大環境風向轉偏南風，水氣會增加一些，午後雷雨的發展也會變得比較旺盛，天氣相對不穩定，安排假期活動要留意。

吳聖宇說，短時間內還沒有看到有颱風要接近或影響台灣的機會，不過9月份仍是颱風活躍的旺季，因此後續預報的變化情況仍要持續觀察。

嘉義 颱風

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