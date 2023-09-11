大雷雨續轟中南部 吳德榮：明起好轉 周六再變天

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台中、彰化及南投地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，季風低壓環流的雲系，南移至巴士海峽，中部有較強回波。

吳德榮說，今天水氣南移至巴士海峽，各地多雲時晴，中南部大氣不穩定，仍有局部大雷雨發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率。北部20至35度、中部22至34度、南部23至34度、東部19至34度。

他表示，明天至周五台灣附近水氣減少，各地天氣穩定，平地大多晴朗，山區午後仍有局部陣雨的機率。周六、周日台灣附近水氣再增多，大氣不穩定，午後局部大雷雨，伴隨劇烈天氣的機率提高。