AI之亂 美藝術家提告 媒體界封鎖

插畫家歐提茲某天在網路上發現跟自己風格很像的圖畫，「作者」竟是一家圖像生成系統；漫畫家安德森的遭遇更奇幻，她看到網路上一組作品掛上她的名字，卻不記得曾畫過這樣的作品。當工程師將網路上的圖片，放進AI生成系統數據庫「訓練」後，梵谷、孟克到知名或不知名的現代畫家，都可能在不知情狀態下，成為AI的老師。

一批舊金山藝術家正在採取法律行動，對多家運用AI圖像生成系統提起集體訴訟，因這些AI系統在未經藝術家的知情或同意下，使用他們的作品訓練AI，甚至設定「選定某藝術家風格」的選項，特定藝術家卻毫不知情。該訴訟內容即要求AI創作者須獲得訓練圖庫中使用作品的許可，並向原始藝術家提供補償，原創藝術家也可選擇刪除它。

媒體和出版界也開始拒絕內容被用於AI訓練。包括紐約時報、CNN、英國衛報等媒體，皆在網站封鎖開發ChatGPT的Open AI，利用網路爬蟲程式擷取其網站內容，訓練AI。美國喜劇演員兼作家莎拉·西爾弗曼則起訴Open AI，與旗下有臉書、IG的Meta公司侵權，稱他們的人工智能模型未經許可，就根據她的作品進行訓練。

然而，AI會成為藝術界的世紀大災難嗎？「原創和運用可以分開」，策展人胡朝聖樂觀看待，因AI可以模仿畫家孟克，畫出一千幅「吶喊」，但只有孟克手繪那張作品才是藝術，「AI永遠無法取代藝術家」；他認為，藝術家的風格會不斷創新和改變，AI永遠只能當跟隨者，且藝術的元素包括使用的媒材和觀念，「AI只能模仿形式，但藝術不只於此」。