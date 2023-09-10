超思蛋再爆！農業部稱最晚5月30日裝船 竟仍在架上賣

超思進口巴西蛋爭議未平，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘在臉書再爆，農業部防檢署日前稱巴西來的雞蛋最晚5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在架上，製造日期是9月5日、保存期限是10月5日，他質疑，「這些進口雞蛋會有超過4個月的保存期嗎？」

林裕紘表示，「人家明明是說維持冷藏的情況可以110天，但台灣又沒有維持冷藏」，而且經過洗選，根本無法保存，若放一個月，誰買到誰倒楣。

林裕紘解釋，這些進口蛋，只是經過簡易外殼清潔，從盤蛋重新包裝成盒蛋，根本就不符合加工食品重新計算製造日期的方式，如果今天這些蛋是煮成魯蛋，有形式上、化學上的變化，那有新的製造日期沒話講，但這些只剩經過洗選，重新包裝而已，本質上沒有任何改變，竟然就可以變成是新生產的。

他說，政府部門就是這樣對進口蛋放水，造成對國產蛋不合理的競爭，導致消費者動不動就買到臭蛋、爛蛋，「這就是為了消費者的權益？」

林裕紘說明，進口來的蛋因為長途海運，都保存在2到3度的冷藏溫度，但到了台灣一般雞蛋的洗選線溫度在40到45度之間，「這樣冰火五重天之後，再放到常溫去賣，當然馬上就會臭掉、變質」，買到的消費者就只能自認倒楣，反正蛋盒上都有警語給你，有變質請勿食用，吃到變質的是你自己的問題。

林裕紘質疑，為什麼消費者要買到這些爛東西呢？因為就是農業部進太多雞蛋，進到加工業者也吃不消，進到冷凍液蛋產線也吃不消，只能轉進生鮮盒蛋的供應鏈去消耗，進了那麼多還敢大言不慚說這叫滾動式雞蛋？

林裕紘說，今年7月蛋商公會理事長就曾提醒進了太多蛋，有700萬顆處理不掉，結果8月就變成有3700萬顆處理不掉。

他說，台灣缺蛋已經超過三年，2015年禽流感進來後，現場的情況就越來越糟，2019年農委會還被監察院糾正，從2021年4月疫情爆發的時候才短時間內不缺蛋，但之後就是缺蛋。

而農業部做了什麼？他說，從2021年12月開始現任農業部長、時任農委會主委陳吉仲就開始說很快就會穩定，從過年穩定、3月穩定、清明穩定、開學穩定，到了2023年過年前還在說很快就穩定，最後變成缺蛋很緊急，需要專案進口。

他直言，農業部過去沒有時間處理嗎？當然有，但這些謊言的背後把時間都消耗光了，然後只能凍結批發蛋價製造假象，最後實際蛋價跟批發蛋價脫鉤，就變成政府緊急開放雞蛋是為了解決黑市現象。

他說，開放就算了，又靠補助把進口雞蛋都控在自己手裡，進了一大堆變成爛蛋現象，然後就開始雞蛋多元宇宙，說自己很辛苦，怎麼做都有人罵，他直言「根本莫名其妙，自己搞得那麼爛，還可以這樣本末倒置。」