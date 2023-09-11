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肝基會基隆送愛 免費替身障者篩檢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

財團法人肝病防治學術基金會在扶輪社友協助下，昨到基隆市為150名身障人士提供肝炎、肝癌及腹部超音波免費篩檢。基隆市衛生局長張賢政說，基隆山坡地多，身障者外出健檢不便，感謝基金會送愛下鄉。

這場身障人士篩檢活動由肝基會、台北市華中扶輪社合辦，市府協助安排滿30歲肢障、視障、聽障等身障人士，前往仁愛國小體育館接受抽血、超音波檢查。副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，感謝主辦單位籌辦篩檢，協助市府打造有愛城市。

肝基會表示，肝癌病程是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，到最後出現癌瘤。台灣1984年起為新生兒施打B肝疫苗，加上近年B肝、C肝藥物突破與給付，肝癌整體發生率緩慢下滑，但成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。

張賢政指出，基隆市推動社區闔家歡健檢，檢查項目包括B、C型肝炎篩檢，年滿30歲以上者，可透過基隆市各醫療院所健檢，了解自身健康。

基隆 身障者 肝癌

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