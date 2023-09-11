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8旬急性肺水腫 救命神器避免呼吸衰竭

聯合報／ 洪彩娥╱漢銘基督教醫院呼吸治療師
濕化高流量氧氣治療優點 資料來源／洪彩娥
濕化高流量氧氣治療優點 資料來源／洪彩娥

高流量氧氣治療儀器。圖／洪彩娥提供
高流量氧氣治療儀器。圖／洪彩娥提供
84歲李爺爺有心臟病，持續在門診追蹤治療，此次因為下肢水腫、呼吸喘而入院，經理學檢查發現，李爺爺因急性肺水腫造成呼吸喘鳴及低血氧現象，給予傳統氧氣面罩治療依舊呼吸窘迫，經醫囑使用俗稱「救命神器」的濕化高流量氧氣裝置等治療，避免引起呼吸衰竭。

所謂肺水腫，是指肺臟的微血管壁受損，組織液或血液滲入肺部造成積水。病人可能伴隨咳出許多粉紅泡沫痰液或呼吸困難等症狀。心臟問題是引起肺水腫常見原因，供給氧氣第一原則是維持呼吸功能。

臨床給予氧氣治療，可有效降低病患呼吸系統及心臟負荷，當發生低血氧症或合併呼吸衰竭時，氧氣治療是維持動脈血氧濃度的首選。

濕化高流量氧氣治療突破傳統氧氣治療限制，提供重症病人新型非侵襲性供氧裝置的選擇，其高流量鼻導管是由大孔徑鼻導管來提供病患穩定氧氣濃度、溫度和濕度的高流量氧氣治療，具良好的舒適度，提高病人對使用氧氣治療的耐受性。近年在早期低血氧、呼吸衰竭、肺水腫，甚至癌末安寧等均可用。

國內建議使用濕化高流量氧氣治療的適應症：一急性缺氧性呼吸衰竭且需同時符合呼吸衰竭條件；二呼吸衰竭使用呼吸器拔管後，經臨床負責醫師判定有再度發生呼吸衰竭的可能，預防再次插管使用。

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